Tjente én milliard på tre måneder

Oppdrettsselskapet Salmar hadde et driftsresultat på ufattelige én milliard kroner i løpet av andre kvartal i 2017.

Foto: Salmar

Høye laksepriser blåser opp overskuddet, selv om lusebehandling stadig er både kostbart og krevende. Solid drift i kombinasjon med høye laksepriser gir et sterkt kvartalsresultat for SalMar i andre kvartal 2017. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet ble på 983,0 millioner kroner i perioden. Konsernets driftsresultat er 28,12 kroner per kilo slaktet fisk, melder nettstedet ilaks.no.

– SalMars resultat drives av solid drift og nok et kvartal med høye laksepriser. Den biologiske situasjonen er noe bedre sett mot samme periode i fjor, men fortsatt er håndteringen av lakselus krevende. SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, i kombinasjon med kontinuerlig økt fokus på fiskevelferd. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en høy behandlingsfrekvens vil påvirke produksjonskostnaden negativt også i de kommende kvartaler, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar i en pressemelding.

Samlede driftsinntekter ble på 2,9 milliarder kroner i kvartalet. Slaktevolumet er på 35 000 tonn.

I segment Midt-Norge er den biologiske situasjonen fremdeles utfordrende. SalMar har over tid gjort omfattende investeringer i ikke-medikamentell behandling; både hva gjelder utstyr og kompetanse. De samlede kostnadene til slik behandling har økt, og vil påvirke kostnadsnivået for segmentet negativt i de kommende kvartaler. Andre kostnadsreduserende tiltak vil i noen grad bidra positivt, skriver SalMar i en pressemelding i forbindelse med resultatframleggingen.