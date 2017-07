To av fem i nord vil ha mer miljø

Nesten 40 prosent av stemmeberettigete bosatt i Nord-Norge etterlyser miljøpolitikk på agendaen fram mot høstens stortingsvalg, ifølge en ny måling.

Foto: Johnny Syversen

I en landsdekkende måling foretatt av TNS svarer 39 prosent av respondentene fra Nord-Norge at de ønsker en valgkamp der miljøpolitikk og det grønne skiftet spiller en større rolle. Dette er likt med resten av befolkningen i landet.

– Undersøkelsen vår viser at det er mange miljøengasjerte nordlendinger som følger nøye med på den politiske debatten fram mot valget. De leter etter partier som viser at de tar miljøet på alvor, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

Smittende grønt lokalengasjement

Valgekspert Julie Ane Ødegaard Borge arbeider med klima- og menneskerettigheter i Raftostiftelsen. Hun er ikke overrasket over at mange gjerne skulle sett at miljøsaker løftes fram i valgdebattene.

– Det er lite miljøhandling hos politikerne i dag, samtidig som vi ser et økende antall bærekraftige tiltak ute i lokalmiljøene. Når naboen din kjøper elsykkel eller elbil og begynner å snakke om solcellepanel, så skjer det en smitteeffekt. Folk ønsker miljø! Vi ønsker egentlig å redusere klimaendringene, og dette engasjementet kan også kanaliseres gjennom valgkanalen, sier Ødegaard Borge.

Til tross for at en betydelig andel av befolkningen ønsker mer miljø i valgkampen, er oppslutningen til de mest utpregede miljøpartiene lav. Totalt ligger Venstre, SV og Miljøpartier De Grønne an til å få rundt 11-12 prosent på landsbasis, ifølge de fleste partibarometrene.

Ødegaard Borge påpeker at noen partier åpenbart har mer å hente enn andre på at valgdebattene pensles inn på et grønnere spor.

– MDG har alt å tjene på å dreie valgkampen og det offentlig ordskiftet inn på miljø. Men også SV og Venstre har noe å hente. For sistnevnte handler det ikke minst om å profilere seg i forhold til hva de har fått utrettet i regjeringssamarbeidet, sier hun.

Vil presse de store partiene

Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, mener et bredt miljøengasjement er avgjørende for å gjøre norsk miljøpolitikk mer ambisiøs.

– Det er flere partier som kjemper om miljøvelgerne, og det er i utgangspunktet positivt. Denne undersøkelsen viser jo også at potensialet for å hente flere velgere er stort. Vi trenger miljøpartier med tyngde som kan presse de store partiene i en grønnere retning, sier Venstres nestleder.

Vil ha mindre miljø

Samtidig som miljøet har høy oppslutning blant mange stemmeberettigete, er det også de som mener temaet allerede tar for stor plass. I TNS-undersøkelsen svarer 25 prosent av nordlendingene at de synes miljø burde ha en mindre rolle i årets valgkamp.

22 prosent av respondentene fra Nord-Norge er fornøyd med den plassen miljøpolitikk har fått i valgkampen så langt, mens 14 prosent ikke har tatt stilling til temaet.

Grønne kvinner

Ønsket om en mer grønnfarget valgkamp er mest utbredt blant kvinner, personer med høy utdanning samt innbyggere i Trøndelag, ifølge målingen.

Blant de som mener miljøspørsmål burde tones ned fra dagens nivå finner vi på landsbasis et overtall av menn og unge voksne. På landsdelsnivå ønsker særlig vestlendinger at miljø skal få mindre plass i valgkampen.

