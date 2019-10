To berget etter dramatisk forlis utenfor Kiberg

To personer ble reddet etter at fiskebåten sank utenfor Kiberg mandag ettermiddag.

De to fiskerne lå begge i sjøen, da en annen fiskebåt nådde fram. Båten var da i ferd med å gå ned.

Det var like etter klokken 16 mandag ettermiddag at Hovedredningssentralen fikk en alarm fra nødpeilesenderen i et fiskefartøy, der posisjonen ble angitt til sør for Kiberg, melder Ifinnmark.no.

Ut fra det ble det umiddelbart slått full alarm.

– Vi forsøkte å komme i kontakt med fartøyet uten å lykkes, og det ble da satt i gang en aksjon der vi varslet redningshelikopteret samt redningsskøyta. Mens skøyta var i Båtsfjord og for langt unna, satte helikopteret kurset mot posisjonen, sier Tor Erik Torkildsen ved Hovedredningssentralen til ifinnmark.no.

Fant to menn i sjøen

En annen båt som lå cirka 20 minutter unna den området der nødpeileapparatet ga utslag, satte kursen mot stedet etter å ha fått nødsignal formidlet fra Kystradio nord.

– Da de nærmet seg, så de et vrak i sjøen, og oppdaget to personer i vannet. De to ble plukket opp og fraktet i land, der de ble møtt av både helikopter og ambulanse. Fartøyet har gått ned, opplyser Torkildsen, til nettstedet.

Foreløpig kjenner man ikke årsaken til forliset. Men Hovedredningssentralen opplyser at begge de to som var om bord har det bra etter forholdene og er tatt hånd om av redningspersonell på land.