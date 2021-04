To berget etter sjarkforlis

De to om bord ble tatt om bord i en annen sjark da båten deres sank raskt ved Skarsvåg.

Ifølge Ifinnmark.no ble det 11.15 i formiddag varslet til HRS om at en båt var i ferd med å gå ned. Melderen fikk bare sagt mayday et par ganger før det ble taust på radioen, opplyser hovedredningssentralen til avisa.

De to om bord endte på havet uten redningsdrakter, men skal ha blitt plukket opp av et annet fartøy etter et kvarter i vannet.

En ambulanse møtte fiskerne da båten kom til kai for en helsesjekk.

– De lå i havet uten redningsdrakt, men ble plukket opp av et nærliggende fartøy etter rundt et kvarter. Der fikk de pledd og ble varma opp, og så ut til å være ved godt mot. De hadde hell i dag og ser ut til å ha sluppet unna med litt nedkjøling. Å være i havet i dag i Finnmark kan fort bli kritisk, sier redningsleder Thomas Ringen til avisa.