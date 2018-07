To nye folkemøter

To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Fiskeridepartementet inviterer til to nye folkemøter for å få innspill til nytt kvotesystem. Denne gangen er det Alta og Mandal som står for tur.

I Alta 7. august er det statssekretær Veronica Isabel Pedersen som deltar, mens fiskeriminister Per Sandberg tar seg av møtet i Mandal to dager senere, den 9. august.

- Finnmark er et viktig fiskerifylke. Vi har valgt å legge møtet til Alta, fordi dette er et sted det er greit å komme seg til for de fleste som bor i fylket. Jeg ser frem til å møte folk og næring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen i en pressemelding.

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019. Før sommeren ble det arrangert to tilsvarende møter i Svolvær og i Ålesund.