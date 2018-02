To sjarker forliste, har funnet to

I søk etter en fiskebåt som var meldt savnet utenfor Arnøya, kom redningsmannskapet over ytterligere en annen sjark som var i ferd med å gå ned. Fiskeren her ble berget, mens man i halv åttetiden søndag kveld fant ytterligere en person i området der den første fiskebåten var meldt savnet.

Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen Nord Norge, sier at den siste funnede er flydd direkte til Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). De kjenner foreløpig ikke til tilstanden eller identiteten på vedkommende.

Meldt savnet

Det var klokken 16:10 søndag ettermiddag at Hovedredningssentralen fikk en melding om at en båt som fisket utenfor Nord-Fugløya ved Arnøya, var savnet. En kamerat-båt mistet kontakten med fiskeren, og meldte fra til Hovedredningssentralen som umiddelbart satte i gang en omfattende redningsaksjon. To kystvaktfartøy, et kystvakthelikopter, en redningsskøyte pluss flere andre fartøyer i området ble satt inn i søket.

Helt tilfeldig sammentreff

På veg ut mot havaristedet kommer ett av søkefartøyene helt tilfeldig over en annen båt i ytterste nød. En fisker klamret seg til kjølen på fartøyet som var i ferd med å gå ned, og ble berget så og si i siste liten. Mannen ble hentet av kystvakthelikoptieret og flydd inn til UNN.

- Vi var først usikker på om det var mannen som var savnet som vi hadde funnet, men fortsatte likevel med full styrke utover mot området der savnetmeldingen var kommet, sier Rune Danielsen til Kyst og Fjord.

Og det viste seg å være et tilfeldig sammentreff. For mannen som ble berget hadde akkurat havarert.

Klokken 19.30 fant redningsmannskapet en person i sjøen i området ved Nord-Fugløya. Vedkommende ble plukket opp av kystvakthelikopter og er flydd til UNN. Men foreløpig vet ikke hovedredningssentralen om tilstanden til vedkommende.