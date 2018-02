To store lakserømminger

Det er meldt om to store lakserømminger, en i Trøndelag og en på Vestlandet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Den ene rømmingen fant sted i Nærøy i Trøndelag, der 56.000 laks er på rømmen. Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangstfiske i forbindelse med rømmingen. Det sto ifølge Fiskeridirektoratet 180 000 laks på cirka to kg i merda.

Marine Harvest har tatt opp nota, og opptellingen tirsdag viser at det har rømt 56 000 laks. Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon onsdag.

Den andre rømmingen skjedde hos selskapet Bolaks AS på lokaliteten Oterstegdalen i Fusa. Her har et hittil ukjent antall fisk på mellom tre og seks kilo kommet seg ut over en periode som kan strekke seg tilbake til 29. januar, da det ble gjennomført avlusing ved anlegget. Laksen har kommet seg ut via en revne i nota, og Fiskeridirektoratet antar at denne har oppstått i forbindelse med dette arbeidet. 600 laks er så langt fanget i gjenfiske.

Det var en lokal fisker som oppdaget rømminga.

– Etter tips fra en yrkesfisker i nærheten som hadde fått laks i garnet ble anlegget undersøkt med undervannskamera sist onsdag. Da ble det avdekket en to ganger tre meter stor revne 30 meter nede i merda. Revna ble reparert av dykker, men vi vet ikke hvor lenge fisken kunne rømme før merda ble reparert. Trolig har skaden oppstått unnder arbeid med avlusing av fisk på anlegget mandag 29. januar, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet region Vest.