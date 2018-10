To tredjedeler av 8 til 10,6-metringene mangler godkjenning

Innen nyttår må dette være på plass. Hvis ikke vanker det bøter.

Foto: Inge Bjørn Hansen

"– Du må beise sjarken gutt, ellers så søkk han!, heter det i en viss reklame. Akkurat denne humoristiske vrien er ikke like morsom for alle. Sjarkeer fra åtte til 10,67m innfases nå i Fartøyinstruksen for Fiskefartøy. Med det kommer det strengere krav for godkjenning. Denne godkjeningen er det altså pr. i dag kun en tredjedel av fartøygruppen som har på plass. Dermed haster det voldsomt for de resterende hvis de skal komme i havn med dette før fristen går ut. Og det er ved årskiftet. Den som ikke er fedig serifisert til da risikerer bøter.