Tobis på tampen - silda på tur inn

– Tobisfisket befinner seg nå på oppløpssiden, mens nordsjøsildsesongen er i startgropen, melder Sildesalgslaget.

De siste par dagene har vi sett et slakkere tobisfiske og det er i dag 17 fartøy på feltet, sier laget.

Rent fiskeri uten bifangst

– Under et normalt fiskeri vil de fleste være på siste tur, så vi forventer at majoriteten vil være ferdig med kvotene sine innen et par dager, forteller salgsleder Kenneth Garvik.Den 14. mai ble tobiskvoten oppjustert fra 110.000 tonn til 145.000 tonn og det gjenstår nå knappe 20.000 tonn av årets kvote. Første del av tobissesongen foregikk i stor grad på Klondyke, men flåten befinner seg nå på Outer Shoal. Her har det vært god tilgjengelighet på fisken og det meldes om rent fiskeri uten bifangst.

Nordsjøsildfisket i startgropen

Det er stor spenning knyttet til årets nordsjøsildsesong da det skal fiskes 103.315 tonn i norsk sone.

De første fartøyene er forventet på feltet nå før helgen, i tillegg rapporteres det om at flere vil gå etter pinsehelgen.

- Det blir noe annet i år når vi ikke kommer inn i UK sonen, men vi satser på at flåten får tatt alt i norsk sone, vi har troen på det, sier Håkon Wahl, styrmann på Svanaug Elise.

Kjøperne er også begynt å bli klar til å ta imot silda.

Spent på utviklingen

– Det har vært en kald vinter og mye nordavind i april, så det blir spennende å se hvordan sesongen blir. Både tilgjengeligheten på silda, størrelsen og kvaliteten, sier Garvik.

I fjor kom første innmelding på nordsjøsild den 19. mai fra Vikingbanken. Svanaug Elise nærmer seg nå samme område og vil begynne letingen i ettermiddag.

– Vi satser på at det er god tilgang og fin sild. Størrelsen i fjor lå vel på en 140-150 gram, så kanskje den har vokst litt i år, sier Wahl.

– Vi forventer stor aktivitet på nordsjøsilda i sommer, så vi får se hvordan det utvikler seg, avslutter Garvik.