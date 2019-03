Tøffe priser, men henger likevel

Fiskebruket på Stø økte hengekapasiteten betraktelig tidligere i vinter. Om det blir mest hoder eller fisk som skal fylle dem, vet daglig leder Leif Godvik ennå ikke.

- Huff huff, sier Godvik om prisnivået de må opp i for å skaffe råstoff. Han regner likevel med at de blir å fylle opp hjellkapasiteten som var økt fra 600- til 1.000 tonn rund fisk, så snart været tillater det.

- Men det kan fort bli til at vi henger mest hoder i år. For med dagens priser, kan det fort ende med at vi bare skyver problemene foran oss, dersom vi fyller hjellene med fisk.

Ligger etter

Hittil har Gunnar Klos avdeling på Stø på langt nær fått inn det kvantumet de hadde planlagt. Mye dårlig vær kombinert med at de fleste fiskerne som drifter ut fra Stø har små båter, har holdt kvantumet nede.

- Kvaliteten på fisken har til gjengjeld vært god, og nå ser det ut som om at det er blitt litt mer fart, sier Godvik

Han håper derfor at de vil hente inn litt av slakken de kommende ukene.