Tøffe tak mot sprengte nøter

Fiskeridirektoratet vil slå nådeløst ned på snurrevadfartøy som dropper fangstbegrensede tiltak i områdene der torskestimene står tett.

Foto: Scanfishhoto

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har de siste dagene registrert utfordringer i snurrevadfisket i områdene utenfor Troms der flåten de siste dagene har fått så store fangster at de ikke klarer å håndtere fangstmengden.

Sprengte sekken

Ved ett tilfelle, med inspektør om bord, sprengte sekken og flere tonn fisk gikk tapt, melder Fiskeridirektoratet.



Sjøtjenesten oppfordrer derfor alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet til å bruke fangstbegrensningssystem.



- Det vil kunne anses som uaktsomt hvis dette skjer uten at det blir gjort tiltak i form av å montere fangstbegrensning, skriver direktoratet i meldingen.



Følger med

Sjøtjenesten og Kystvakten vil følge aktiviteten i disse områdene fremover for å unngå at fangst går til spille. Fiskerne risikerer solide etterspill dersom overser faren for «overfiske», noe som kan bety både inndragning og straffeforfølgelse.