Tøffere tider for sild og makrell

Mens eksportvolumet for sild falt med 34 prosent og en verdireduksjon på hele 46 prosent, falt verdien på makrell med 16 prosent.

Norge eksporterte 16 600 tonn sild for 164 millioner kroner i oktober, skriver Sjømatrådet i sin månedsrapport. Det er en volumnedgang på 34 prosent eller 8 400 tonn og en verdinedgang på 46 prosent eller 138 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 197 000 tonn sild for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 prosent eller 15 000 tonn, og en verdinedgang på 13 prosent eller 303 millioner kroner fra samme periode i fjor. Polen og Litauen var de største markedene for sild i oktober.

Prisreduksjon på 16 prosent for makrell

- Eksportvolumet av makrell økte med tre prosent i oktober sammenlignet med samme måned i fjor, samtidig falt prisen med 16 prosent slik at verdien endte på 1,3 milliarder kroner. Dette er 13 prosent eller 190 millioner kroner lavere enn i oktober i fjor, sier Sjømatanalytiker Paul T. Aandal i Sjømatrådet.

Norge eksporterte 105 000 tonn makrell for 1,3 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 3 prosent eller 3 400 tonn og en verdireduksjon på 13 prosent eller 190 millioner kroner fra oktober i fjor.

Eksportprisen på fryst makrell.

Hittil i år har Norge eksportert 240 000 tonn makrell for 3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 4 prosent eller 11 000 tonn, og en verdinedgang på 10 prosent eller 311 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år har Kina og Japan vært de største markedene for makrell.