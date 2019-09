Tøffere tiltak mot rømt laks

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kaller sjømatorganisasjonnene inn på teppet for å drøfte hvordan man kan få ned tallet på lakserømminger.

- Vi må jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer. Derfor inviterer jeg næringen til et møte, for å høre hvordan vi sammen kan ta tak i dette, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Den siste tiden har det vært flere rømminger fra norske oppdrettsanlegg. Så langt i år har Fiskeridirektoratet mottatt mer enn 30 rapporter om rømminger på totalt 280 000 laks og 2 000 regnbueørret. 2019 ligger dermed an til å bli det verste året siden 2011.

- Med et mål om null fisk på rømmen er dette en situasjon næringen ikke kan leve med. Jeg forventer at næringen tar lærdom av disse hendingene og at de skjerper rutinene sine. Vi har allerede strenge regler, og myndighetene bruker store ressurser på å føre tilsyn. Men så lenge vi har fisk som rømmer, er det ikke godt nok, framholder Nesvik.

Representantar fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri er invitert til møtet som holdes i Nærings- og fiskeridepartementet 4. oktober.