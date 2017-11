Tørrfisk i beste sendetid

Lørdag 25. november er det duket for en halvtime med norsk tørrfisk på Nigerias største TV-kanal.

Foto: Norges Sjømatråd

Dokumentaren om tørrfiskens reise fra Lofoten til nigerianske middagsbord vises på kanalen NTA, som har titall millioner seere over hele Nigeria. Filmen er laget av den nigerianske journalisten Thelma Obaze i samarbeid med Norges sjømatråd. Her fortelles historien om hvordan norsk tørrfisk har blitt en viktig del av nigeriansk matkultur.

- Obaze begynte sin reise i Lofoten i vår, hvor hun fikk være med på fisketur og lære hvordan tørrfisk og fiskehoder henges og tørkes ute i det fri. Deretter har hun reist rundt i Nigeria og dokumentert den fantastiske historien fra deres side. Det har blitt til en halvtimes lang dokumentarfilm som nå skal vises på nasjonal TV i Nigeria, forteller Trond Kostveit, Sjømatrådets prosjektleder for Sentral- og Vest-Afrika.

Unik tørrfiskhistorie

Tørrfisktradisjonen i Nigeria strekker seg tilbake til slavetiden, da slaveskipene som skulle til USA hadde behov for mat som ville holde seg på reisen over Atlanterhavet. Nigerianerne likte smaken og begynte å bruke tørrfisk, eller «okporoko» som de kaller den, i egen matlaging. Etter hvert fikk den innpass som en av nasjonalrettene i landet. Under Biafrakrigen i Nigeria på 60-tallet ble norsk tørrfisk også fløyet inn som nødhjelp til sultrammede områder i landet.

- Historien om norsk tørrfisk i Nigeria er helt unik og fortjener å bli fortalt. Veldig få mennesker både i Norge og Nigeria kjenner til denne spesielle handelshistorien som disse to vidt forskjellige landene har sammen. Gjennom denne dokumentaren fortelles historien fra et nigeriansk ståsted, og samtidig får vi frem viktige budskap om næringsinnhold og opphav til forbrukerne, forteller Kostveit.

Da Thelma Obaze var i Norge, fortalte hun at man i Nigeria ser på tørrfisken som lokal. Det er nemlig ikke alle som vet hvor fisken kommer fra eller hvordan den produseres.

- Nigerianerne elsker smaken av norsk tørrfisk, og den spises til hverdag og fest. Det konsentrerte næringsinnholdet i tørrfisk er et svært viktig budskap å formidle til nigerianske forbrukere, for mange tror at proteiner og vitaminer forsvinner når fisken tørkes, fortalte Obaze da hun besøkte Saga Fisk i Svolvær i vår.

Tørrfisk på BBC

I tillegg til dokumentarfilmen på nigeriansk TV slipper også BBC World Service en halvtimes radiodokumentar med samme tema i neste uke. Den går på luften tirsdag 28. november på det som er en av verdens aller største radiostasjoner.

- Det er en ren tilfeldighet at BBC valgte å lage denne dokumentaren samtidig som oss. BBC World Service har jo et enormt publikum over hele verden, så det er utrolig gøy at så mange mennesker nå får muligheten til å høre denne fantastiske historien. Vi håper jo også at disse dokumentarene vil inspirere flere til å velge norsk tørrfisk, sier Kostveit.

Bedring i markedsadgangen

Tørrfiskeksporten til Nigeria fikk seg en kraftig knekk da økonomien i landet forverret seg som følge av lavere oljepriser. Eksporten av sjømat ble hardt rammet da den lokale valutaen naira (NGN) ble devaluert og nigerianske myndigheter innførte en mer importrestriktiv politikk for å promotere lokal oppdrettsnæring. I 2014 ble det eksportert tørrfisk og tørkede hoder til Nigeria til en verdi av 428 millioner kroner, mens den i 2016 var redusert til kun 160 millioner kroner.

Sjømatrådet har i løpet av det siste halvannet året jobbet tett sammen med Den norske ambassaden i Nigeria, Tollvesenet og Nærings- og fiskeridepartementet for å bedre markedsadgangen og skape en mer stabil situasjon for eksportørene som selger sjømat til Nigeria. Samarbeidet har båret frukter. Nylig opplyste den nigerianske sentralbanken at de igjen har begynt godkjenning av lokale importørlisenser, og fortollingssituasjonen for tørrfisk har også bedret seg.

- I tillegg til en stabilisering av valutasituasjonen er det flere faktorer som nå tilsier at sjømateksporten til Nigeria vil ta seg opp igjen, og vi har også sett en betydelig vekst sammenlignet med fjoråret, sier Kostveit.

Hittil i år har eksporten av tørkede hoder doblet seg mot fjoråret, til en verdi av 126 millioner kroner, mot kun 66 millioner kroner på samme tid i fjor. Volumene har også økt, fra 4.000 tonn i 2016 til 7.000 tonn på samme tid i år. Totaleksporten av tørkede produkter har hittil i år en verdi på 200 millioner kroner, med to måneder igjen før endelige tall for 2017 er på plass.

- Det er gledelig for norsk tørrfiskindustri at det ser ut til at det er en bedring i eksportsituasjonen til Nigeria, og vi satser på at det vil fortsette i riktig retning fremover. Vi er fortsatt langt unna toppåret i 2014, men vi har tro på norsk sjømat i Vest-Afrika fremover, både pelagisk og tørrfisk, sier Kostveit.

Stort underskudd på sjømat

Nylig fikk Sjømatrådet gjort en verdikjedeanalyse for pelagisk og tørrfisk i det nigerianske sjømatmarkedet. Den viser at det ligger store muligheter for sjømateksport til Nigeria. Nigerianerne er glade i sjømat og produserer ikke nok til å dekke eget behov. Landet har med sine 180 millioner innbyggere et estimert underskudd på opp imot 2 millioner tonn sjømat i året.

- Vi har tapt markedsandeler på tørrfiskprodukter spesielt til Island, som har vært flink til å tilby et bredere utvalg av rimeligere alternativer i mindre forpakninger for enklere tilbereding. Disse har blitt populære, spesielt blant den betydelige andelen prissensitive forbrukere. Markedet for hel tørrfisk domineres av norsk fisk, men dette er sett på som et luksusprodukt. Den jevne nigerianer velger heller tørrfiskhoder, forteller Kostveit.