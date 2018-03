Tørrfiskkonferanse i Svolvær

Årets tørrfiskkonferanse legges til Svolvær. Konferansen i mai er gratis, men deltakerne dekker selv eventuell overnatting og middag. Dessuten må du melde deg på.

Foto: Dag Erlandsen

Tørrfisk. Hvem spiser den? Hva skviser den? – det er overskriften for årets tørrfiskkonferanse som holdes i Svolvær i starten av mai. Påmeldingsfrist er 20. april.

- Vi skal skape merverdi for sjømatnæringen og byr på resultater fra næringsrettet forskning, motivasjon fra godt markedsarbeid og debatt om rammebetingelser og hva som skviser verdiskapningen, skriver Fagsjef industri/konvensjonell Lorena Gallart Jornet i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.

Student-bootcamp

Årets tørrfiskkonferanse blir også arena for årets første student bootcamp i regi av Sett Sjøbein.

Bootcamp er opprinnelig et begrep knyttet til militærtrening fra amerikanske rekruttskoler. Nærings- og fiskeridepartementet gir støtte til tre slike student-bootcamper i år, der til sammen 60 masterstudenter fra ulike studieretninger ved norske universiteter og høyskoler får bryne seg på aktuelle problemstillinger i sjømatnæringen.

- Erfaringer fra tidligere bootcamper viser at mange av studentene får øynene opp for sjømatnæringen, en næring som de kanskje tidligere ikke så på som aktuell. Gjennom konkurransene legger vi til rette for at de kan knytte nettverk for videre karriere, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I Svolvær får den første gruppen på 20 studenter utdelt en reell problemstilling i sjømatnæringen. Gjennom samarbeid skal de presentere en løsning. En jury med representanter for bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og marine organisasjoner skal kåre den beste og mest innovative løsningen.