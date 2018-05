Tok 2700 dyr under selfangsten

«Kvitungen» returnerte i helga til Tromsø etter årets selfangst, og i dag starter kaisalget.

Foto: Fiskebåt

MS «Kvitungen» har vært på fangsttur i halvannen måned, og skipper Kjell Wiggo Berg sier til avisa Itromsø at de hadde håpet på bedre vær, men at de er fornøyde med resultatet alt tatt i betraktning.

Skuta tok 2700 dyr, som tirsdag klokka 0900 blir lagt frem for salg på kaia i Tromsdalen slik tradisjonen er. Biffkjøttet går ferskt, mens sveiver og ribber er lagt i salt. Etter at kjøttet er omsatt går de til Norse Marins anlegg for å levere skinn og spekk, skriver Itromsø.