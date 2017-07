Tok 518 kilo fisk på Kiel-ferga

Tollerne avdekker stadig større mengder ulovlig turistfisk som smugles ut via Østlandet.

Foto: Tollvesenet

Denne helga ble det bare på lørdag beslaglagt 518 kilo turistfisk i form av renskjært filet, melder Aftenposten.

Omregnet i rundfisk kan det utgjøre en mengde på mellom halvannet til to tonn fisk alt etter hvordan fisken er tilberedt.

Denne reiseruta benyttes i stor grad av tyskere, belgiere og nederlendere. Tollerne forteller at de har blitt mer oppmerksom på virksomheten den senere tid, og stanser stadig oftere biler med «gutta på tur» som åpenbart er godt lastet på tur hjem.

En enkelt-ekvipasje med seks fisketurister sto for over halve lørdagsfangsten, med 270 kilo filèt mer enn tillatt utførselskvote på 15 kilo per mann.

Tollvesenet på Østlandet har i løpet av de tre siste ukene beslaglagt rundt et tonn ulovlig fisk.

Seksjonssjef for Oslo og Akershus tollvesen, Paul Johan Ask sier til avisa at det på ingen måte handler om folk som misforstår eller ikke har fått med seg reglene.

– Det er personer som prøver seg. De har med frysere, pakker ned fisken og oppgir feil vekt til oss når vi spør dem. Det er ganske bevisst, sier han til Aftenposten.