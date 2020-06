Tok årets første makrellfangst i nord

Årets første makrellfangst i nord ble tatt utenfor Værøy rett før helga.

Fangsten besto av 25 tonn makrell med en snittstørrelse på 430 gram og ble levert til Lofoten Viking på Værøy. Kvaliteten på fangsten beskrives som god, og Norges Sildesalgslag håper at dette kan være starten på et ordinært makrellfiske på Vestfjorden i sommer.

Full trykk i Nordsjøen

Den pelagiske flåten har for øvrig tilbakelagt en solid uke med godt trykk på nordsjøsildfisket samt gode forhold på tobisfeltene.

For Nordsjøsilda ble det innrapportert hele 28.800 tonn sist uke.

- Vi må langt tilbake i tid før vi finner større ukekvantum, ja helt til samme uke i 2014. Kvantumene er fordelt med ca. 3 000 innmeldt til matjes, ca. 3 300 tonn til frysing/filet og ca. 22 500 til m/o industrien. Av det innmeldte matjessildkvantumet er ca. 2 000 tatt i EU sonen og 1 000 i norsk sone. Filetsilda er for det meste tatt i Norsk sone. Av ukekvantumet er 6 100 tonn tatt av kyst / SUK gruppen, skriver sildelaget i sin siste ukerapport.

Det er fisket sild på mange områder, fra sør om Koralbanken / Utsiragrunnen til Oseberg / Vikingbanken i nord. Også i EU sonen, fra rett over grensen samt øst av Shetland. Største mengde er tatt litt sør i Nordsjøen, Koralbanken – Utsiragrunnen. Derfra kommer også de største kvantumene til indirekte konsum. Nå i helga er det noen båter som har gått på leting etter større sild på Osebergområdet og det er tatt noen fangster der. Denne silda har et snitt på over 200 gram, men står spredt i små stimer. Vi håper forholdene blir bedre her slik at det blir fisket mer sild av en ettertraktet størrelse.

Størrelsen på silda varierer ifølge sildelaget mye. Av innmeldt kvantum til frysing varierer størrelsen fra 130 til 215 gram med et vektet totalsnitt på 169 gram. Matjessilda varierer fra 128 til 156 gram og med et vektet snitt på 134 gram.

Solide tobisfangster

Etter flere uker med et rekordfiske på tobis ble kvantumet som er meldt inn også denne uke godt - over 28 800 tonn.

- I starten av uka var det litt «slakkere» i fisket, men «Odd Lundberg» kom over et nytt tobisfelt noe lengre øst enn de har fisket tidligere, øst av Vestbanken, skriver sildelaget.

I dette området var det mye stor tobis og båten lastet opp på knappe to døgn. Onsdag var nesten hele tobisflåten samlet på dette området, men etter hvert spredte flåten seg utover og forflyttet seg lengre vestover igjen. Fisket betegnes som til dels meget varierende.

Restkvantumet på totalkvoten er nå på 30 400 tonn og 9 fartøy er ferdig med sin tilmålte kvote. Det er nå en del som posisjonerer seg for om det skulle bli en refordeling.