Tok høstens første makrellfangst

"Ligrunn" sikret høstens første makrefangst med ringnot.

- Dette har vært en uke der mange i den pelagiske industrien har hatt et godt øye med AIS sporingen til flåten. Det har vært leting etter makrell over store områder i både Norskehavet og i Nordsjøen. Det ble funnet fisk øst av Shetland, men det var for mye åte i fisken til å kunne brukes til konsum. Flåten forlot derfor området og lette videre. På søndagskvelden ble det funnet makrell ved sørøst Oseberg og Ligrunn hadde første fangsten til 18 auksjonen søndag, fisken var av god størrelse med snitt på 472g men med en del åte. Det ble ingen flere fangster av makrell på søndagen, skriver Sildelaget i sin ukerapport.

Herr framgår det samtidig at kystflåten har hatt en god uke med mye fangsting. 608 tonn totalt, men en del innblanding av liten fisk har ikke gitt de beste prisene. Fiskeriet har foregått fra Øygarden og til Stavanger, skriver sildelaget og fortsetter:

Makrellstørje

Det har vært et godt fiske på makrellstørje med totalt 7 fangster med 4 – 56 makrellstørjer. Mesteparten har vært tatt på kysten mellom Slaatterøy og Utvær. Det er til nå meldt inn 50 tonn Makrellstørje til Norges Sildesalgslag i år.

Nordsjøsild

Det var levert 4385 tonn nordsjøsild, hele 3190 av disse kom fra utenlandske fartøy som leverer i Norge. Mesteparten av det totale kvantumet har gått til rognproduksjon denne uken også.

Havbrisling

4 fartøy har vært langt sør i Nordsjøen og hentet til sammen 1480 tonn med havbrisling, en av disse av disse var utenlandsk fartøy. Alt har blitt levert til mel/olje produksjon. Det er nå 4 fartøy igjen som har utseiling i 2020 på havbrisling

Industri

Industrifiskeflåten har levert 6303 tonn til mel og olje, dette fiskeriet går på det jevne og er lite nytt. Hovedandelen av dette er 2717 tonn øyepål, og resten består av 1769 tonn kolmule, 1328 tonn hestmakrell og 487 tonn strømsild