Tok kongekrabbe ved Senja

Elever ved fiske- og fangstlinja på Finnsnes tok i oktober to kongekrabber under garnfiske i Gisundet.

Foto: Colourbox

Fangsten ble gjort i oktober, og endte på elevenes middagsbord. Men først ble fangsten grundig fotografert og dokumentert, slik at havforsker Jan Sundet ikke er i tvil om at det faktisk var kongekrabbe, og ikke trollkrabbe det var snakk om.

Ifølge Troms Folkeblad (abonnement) ble det også i 2015 fanget kongekrabbe i Gisundet. Også den gangen var det elever fra Senja videregående skole som sto for funnet. Krabbeforsker Jan Sundet vil ikke overdrive betydningen av at det nå er gjort gjenfangst, men han slår fast at kongekrabben er uønsket vest for Nordkapp, og at slike funn indikerer at det er fare for spredning.

- Vi vet at den er i området, men mange er det ikke. Sånn sett er ikke dette et sensasjonelt funn, sier Sundet, som likevel understreker at det er viktig at Havforskningsinstituttet får melding om fangst av kongekrabbe.

- Det sier oss noe om hvor langt sør eller vest den har kommet, og vi er derfor avhengige av observasjoner fra fiskere og publikum for øvrig. Slike observasjoner gir oss også et innblikk i om det dreier seg om enkeltfunn eller større funn i et område, sier Sundet til Troms Folkeblad.