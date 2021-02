Tok opp økende CO2-avgift

- Vi er, statsminister, skuffet over at regjeringen i «Klimaplan for 2021-2030» foreslår en mangedobling av CO2- avgiften, samtidig som dagens refusjonsordning fases ut.

Dette sa Fiskarlagets leder under mandagens møte med Erna Solberg, ifølge Fiskarlagets nettsider.

Partene i arbeidslivet møttes mandag til møte i statsministerens kontaktutvalg, som i tråd med pandemisituasjonen ble holdt som videokonferanse.

Norges Fiskarlag har det siste året hatt jevnlige møter med regjeringsapparatet og vi opplever at myndighetene er lydhør for våre innspill, samtidig som det er en anledning som både åpner for oppdatering og innspill for vegen videre i arbeidslivet.

Leder Kjell Ingebrigtsen delte en kjapp oppdatering mener utsiktene for 2021 først og fremst preget av usikkerhet. - I hovedsak er usikkerheten knyttet til hvilke virkninger pandemien har på markeder, distribusjon og betalingsevne, sa han og viste videre til at også situasjonen etter Brexit fremdeles er uavklart.

– Vi stoler på at regjeringen står fast på at fiskeressurser og adgang til farvann ikke kobles med handelspolitikk i forhandlingene. Vi stoler også på at regjeringen gjør sitt ytterste for at sjømat får forbedret markedsadgang til Storbritannia.

Han pekte også på at vinterfisket er i ferd med å komme i gang og at det i et normalt år er selve hovedsesongen for en stor del av kystflåten.

– Dersom dette fisket ikke gjennomføres som planlagt vil det i liten grad være mulig for disse båtene å ta igjen sin kvote senere på året. Vi håper derfor statsminister, at fiskeriene og industrien fortsatt blir definert som samfunnskritisk virke og vi håper på forståelse for at kompetent arbeidskraft fra utlandet skal kunne stille opp i sesongene.

Han understreket at dette selvsagt skal gjennomføres på en måte som ikke representerer noen risiko for forlengelse av pandemien. Så gjorde lederen i Fiskarlaget et hovedpoeng av å gi statsministeren en direkte tilbakemelding, i tillegg til det vi alt har gjort ved flere anledninger og senest til Stortingets høring fredag, om at vi som næringsorganisasjon er skuffet over regjeringen i «Klimaplan for 2021-2030».

– Vår skuffelse ligger i at regjeringen foreslår en mangedobling av CO2-avgiften, samtidig som dagens refusjonsordning fases ut.

Norges Fiskarlag har i utgangspunktet støttet målsettingen om å redusere klimagassutslippene i samfunnet med 50 % innen 2030. Vi har imidlertid påpekt at en økning i CO2-avgiften i svært liten grad vil kunne redusere utslippene i fiskerinæringen. Det finnes ikke realistiske alternativer til bruk av marin gassolje som energibærer i fiskeflåten. Det vil også være tilfelle i mange år framover.

Kjell Ingebrigtsen viste også til at mer enn 90 prosent av de 6000 fiskefartøyene i Norge er på under 15 meter, og nesten alle disse har en motorkraft på under 500 kW. Det reduserer sterkt mulighetene for å ta i bruk alternative energibærere, siden det ikke finnes teknologi som på en hensiktsmessig måte kan plasseres på små fartøy.

– Den nye CO2-avgiften blir kun en ny skattelegging. Det svært høye nivået på denne avgiften vil samtidig sterkt redusere lønnsomhet og aktivitet i mange fiskerier, ikke minst rekefiskeriene i sør. Og avgiften vil i seg selv være en kraftig stimulans for at både havfiskeflåten og deler av kystflåten i alle fall fra Møre og sørover blir stimulert til å gå til utlandet og levere – fordi de samtidig får fylt opp med billig drivstoff, sa Kjell Ingebrigtsen.

Han avsluttet deretter med å invitere statsministeren til en bredere dialog: – Vi ønsker heller å invitere til samtaler om hvordan vi som næring kan være med på å styrke sysselsetting og verdiskaping på norsk jord.