Tok seg kraftig opp

Etter å ha slitt med dårlig vær i flere dager, kunne sildeflåten endelig komme seg ut håp feltene igjen på tampen av siste uke. Det ga umiddelbare resultater og sørget for at i 8 200 tonn ble tatt på tampen av uka.

Foto: Fiskebåt

-Både vær og tilgjengelighet på sild har vært best i Smutthavet rundt 200 mil vest av Lofoten, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

Store variasjoner

Av de 8 900 tonnene er 3 900 tonn tatt av tre danske fartøy som tråler etter sild. Disse har vært i et område rundt 100 mil vest av Lofoten.

-Silda lenger ute står i tettere konsentrasjoner, den kommer opp nattestid og kan kastes med not. Lenger øst der trålerne fisket og en del andre båter har lett har silda stått mer spredt, dypere og dermed vanskelig for not,, sier Garvik som nå ser flere av fartøyene setter kurs vestover. Flere av disse er i kystgruppen

-Det kan virke som om silda nærmest land er mer i bevegelse og på vei mot land enn den som er mer konsentrert lenger ute i havet, sier Garvik.

Makrell.

Et par norske båter har og fisket makrell vest av Orkenøyene i lag med de utenlandske fartøyene der. Det rapporteres om godt med makrell som stort sett har vært situasjonen der siden nyttår.

Lodde ved Island.

Endre Dyrøy har tatt utseiling til Island og var fremme på tidligere i dag. Rapport fra fartøyet er at det er lodde men at den foreløpig står for dypt for notfiske.