Tollbeslagene kan utgjøre 75 tonn rund fisk

Mesteparten av smuglerfisk tolletaten i Troms og Finnmark har beslaglagt i år, består av ren loins. De 6,3 tonnene som er tatt så langt, tilsvarer mellom 70 og 80 tonn rund fisk. Det er bare toppen av isfjellet.

– Det er nok betydelig større mengder som går klar av tollkontrollene, sier kontrollsjef Tom Olsen i Tolletaten avdeling Nord til Kyst og Fjord.

Ved utgangen av juni hadde tolletatens kontrollører gjort beslag på 6.341 tonn fisk- som i all hovedsak besto av ren loins, det vil si ryggfileten.

Verdt over 1,5 millioner kroner

Omregnet i rundt fisk utgjør 6,3 tonn lions drøye 75 tonn fisk, utfra følgende regnestykke som Kyst og Fjord har fått en filetprodusent til å beregne:

Med en omregningsfaktor på 1,8 vil man utfra 70 tonn rund fisk blir sittende igjen med 40 tonn hodekappet fisk. Utfra det kan man anta at en amatør vil oppnå et filetutbytte på 50 prosent, slik at man dermed oppnår 20 tonn filét. Av dette utgjør loinsen 30 prosent, det vil si seks tonn.

Dermed ender man på mellom 70- og 80 tonn rundfisk for de beslaglagte partiene. Dersom man tar gjennomsnittsprisen for torsk som utgangspunkt, er det fisk med en førstehåndsverdi på nesten 1,5 million kroner.

Halvparten tatt ved Karigasniemi

Beslagene er i hovedsak gjort ved tollstasjonene i Karigasniemi ved Karasjok samt ved Kivilompolo-stasjonen ved Kautokeino. Men det er først og fremst ved den nattestengte stasjonen ved Karigasniemi man har gjort beslag. Over halvparten er tatt her og skyldes at tolletaten har endret kontrollmønsteret.

Men fortsatt er det bare en brøkdel av fisketuristene som kontrolleres.

- Vi har ikke ressurser til å kontrollere alle. Men den ekstra innsatsen vi har gjort, har resultert i vesentlig høyere beslag enn tidligere, sier Olsen.

Gjennom hele 2018-sesongen ble det beslaglagt 3.500 kilo, dermed nærmer man seg det doble så langt i 2019. Og ennå er man bare inne i halve sesongen.

Har bøtelagt for 500.000

Siden 1. mai har Finnmark politidistrikt gitt ut bøter for nesten en halv million kroner til såkalte turistfiskere som har forsøkt å ta med seg for mye fisk ut av landet. Tilsammen er 2.3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark bare siden 1. mai i år. Bare i et beslag ble en mann bøtelagt for 95 000 kroner, meldte Finnmark politidistrikt tirsdag..