Tollfritt til Filippinene

Norsk sjømat går tollfritt til til Filippinene. Fredag trådte den nye frihandelsavtalen mellom Efta og Filippinene i kraft.

Foto: Dag Erlandsen

Avtalen er særlig god for norsk eksport av fisk og sjømat, fordi den gir tollfri handel for en rekke viktige fiskeprodukter som fersk og fryst laks og ørret, og fryst torsk og makrell.

- Norsk sjømat er ettertraktet i hele verden, og Asia er et marked som blir stadig mer interessant. Vi håper denne avtalen vil bidra til at norske sjømatbedrifter kan eksportere mer til Filippinene, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Komplisert system

Filippinene har lenge hatt et komplisert system for importlisenser for importørar av sjømat. Avtalen gir mer forutsigbarhet for importører og mindre handelsbyråkrati for eksportører. For eksempel vil nå Mattilsynet sine helseattester aksepteres uten attesteringar og gebyr, så lenge de er på engelsk.

I 2017 ble det eksportert sjømat fra Noreg til Filippinene for nær 140 millioner kroner. Samla eksport frå Norge samme år var på om lag 457 millioner kroner.

Med den nye frihandelsavtalen vil mesteparten av norsk eksport av varer til Filippinane slippe toll.

- En viktig avtale for norske bedrifter. Filippinene har en befolkning på om lag 100 millioner mennesker og landet har de siste årene vært blant de hurtigst voksende landene i Asia. Vi vet at handelsavtaler kan gi økt eksport for norske bedrifter, og de kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Noreg, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Omfattende avtale

Frihandelsavtalen med Filippinene er en omfattande avtale, og første avtale som og inneholder egne tjenestevedlegg om maritim transport og energirelaterte tjenester.

Norge har 27 frihandelsavtaler gjennom Efta. Fire av dem er i Asia: Filippinene, Singapore, Hong Kong og Sør-Korea. Det pågår også forhandlinger med India, Indonesia, Kina, Malaysia og Vietnam.