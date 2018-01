Tommel opp, også fra land

Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark mener den nye trepartiregjeringen har lagt frem et godt grunnlag for å skape verdier.

- Den nye regjeringserklæringen varsler en tydelig satsing på sjømatnæringen og havet for å skape vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Han peker på at det i en tid med fallende inntekter fra olje- og gassnæringen er viktig at det satses på flere næringer.

Han mener det er klokt av regjeringen å komme med en erklæring som viderefører store deler av dagens politikk på fiskeri- og havbruksområdet, samtidig som man ikke graver ikke seg ned i detaljer. Ystmark mener det er klokt at de tre partiene på denne måten ikke begrenser sitt eget handlingsrom framover.

I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen i utenrikspolitiske saker skal prioritere nærområdene.

- Sjømat Norge mener dette er en rett strategi, og håper regjeringen med dette tar sikte på en snarlig normalisering også av forholdene med Russland – slik regjeringen i foregående periode lykkes med normalisering av forholdet til Kina. Tilgang til markedene er alfa og omega for sjømatnæringen som eksporterer om lag 95 prosent av all produksjon. Et land som Norge er helt avhengig av handel og samkvem med resten av verden, understreker Ystmark.

Sjømat Norge deler også regjeringserklæringens visjon om et grønt næringsliv. På dette området vil sjømatnæringen være av stor betydning for å lykkes. Ystmark mener det er positivt at det tas en pause i diskusjonen om petroleumsvirksomhet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er viktige fiskeriområder hvor sjømatnæringen bør ha klare fortrinn. Sjømat Norge støtter også økt innsats mot forsøpling av kyst- og havområdene.



Når det gjelder standpunktet om flat CO2-avgift, ser Sjømat Norge at dette kan skape utfordringer dersom Norge håndhever et annet regime enn konkurrentnasjonene. Det handler for eksempel om at Norge risikerer lekkasje av viktig fiskeråstoff ut av landet dersom fiskeflåten får lavere avgift ved å levere fangstene i utenlandske havner enn ved å bunkre i Norge. De kompenserende tiltakene må derfor innrettes slik at man unngår dette.

– Her må myndighetene passe seg for å innføre ordninger som i praksis skaper konkurransevridning og som har som konsekvens at klimavennlig sjømat taper i konkurransen med mindre klimavennlig mat, sier Ystmark.

Sjømat Norge-sjefen håper i det store og hele at regjeringserklæringen skal danne et godt grunnlag for at norske sjømatbedrifter kan vokse, levere mer sjømat og skape arbeidsplasser langs hele kysten.