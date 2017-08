Tommelen ned fra Fiskarlaget

Ikke overrraskende er også Norges Fiskarlag svært kritisk til en egen distriktskvote til industrien på Nordkyn-halvøya.

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag sier seg svært overrasket over at sittende regjering foreslår en ny distriktskvoteordning, og viser til at begge regjeringspartiene var sammen med Venstre, KrF og næringen kritiske til Stoltenberg-regjeringens forsøk med en distriktskvoteordning i 2006 og 2007.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har mandag behandlet et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet etter at NFD 18. juli i år sendte på høring forslag om å innføre distriktskvoteordning for torsk. Denne foreslås å være midlertidig for kvoteårene 2018 og 2019 og begrenses til 3.000 tonn.

NFD begrunner forslaget med at «sikker og jevn tilgang av råstoff gjennom hele året er en vesentlig faktor for å bedre industriens konkurransekraft og legge til rette for lønnsom foredling.»

Landsstyret har gjort følgende vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag viser til høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 18. juli 2017 hvor det foreslås å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019 basert på en årlig kvoteavsetning på 3.000 tonn torsk nord for 62°N.

Departementet ønsker synspunkter på utformingen av ordningen, men vil i utgangspunktet at kvoteavsetningen skal tas fra toppen (totalkvoten før fordeling mellom gruppene), at den skal leveres av fartøyer i lukket kystgruppe til anlegg i kommunene Lebesby og Gamvik, og at den skal landes fersk om høsten.

Norges Fiskarlag er svært overrasket over at sittende regjering foreslår en ny distriktskvoteordning. Begge regjeringspartiene var sammen med Venstre, KrF og næringen kritiske til Stoltenberg-regjeringens forsøk med en distriktskvoteordning i 2006 og 2007, og alle de fire partiene gikk imot å etablere en lovhjemmel for distriktskvoter i den nye havressursloven i 2008. Bakgrunnen for motstanden var at slike ordninger kunne rokke ved kvotefordelingen mellom fartøygruppene, og både H, FrP, KrF og V understreket at det er av stor betydning for fiskerinæringen å sikre kvotestabilitet og stabile rammevilkår.

Forsøket med distriktskvoter i 2006 og 2007 må karakteriseres som mislykket, men det er likevel viktig å framheve at statsråd Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet var opptatt av at distriktskvoteordningen ikke skulle føre til endringer i kvotefordelingen mellom fartøygruppene. Mottatte høringsforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet legger imidlertid føringer i retning av å endre kvotefordelingen, og derfor er forslaget enda mer problematisk enn forrige ordning.

Norges Fiskarlag er sterkt kritisk til at regjeringen legger frem et forslag som innebærer endringer i kvotefordelingen av torsk nord for 62°N. Det har vært bred politisk enighet om viktigheten av stabilitet i kvotefordelingen mellom fartøygruppene, og tillit til stabiliteten knyttet til kvotefordelingsnøklene har vært den viktigste grunnen til den positive utviklingen i fiskeflåten de siste årene. Kapasitetstilpasning og fornying krever store investeringer i fiskeflåten, og tiltro til en slik stabilitet har vært svært viktig for å redusere usikkerheten til investeringene. En situasjon med usikkerhet om kvotefordelingen vil være ødeleggende for næringen.

Norges Fiskarlag er på prinsipielt grunnlag sterkt imot en ytterligere regionalisering av kvoteporteføljer, slik departementets forslag innebærer. Fiskarlaget vil i den forbindelse påpeke at gjeldende ordninger med «ferskfiskordningen», «kvotebonusordningen for levendefangst» og «kystfiskekvoten til fartøy i åpen gruppe registrert i særskilte områder» i stor grad er tiltak som har som formål å gi økte landinger/råstofftilførsel av torsk i andre halvår i Nord-Norge, og særlig til Finnmark.

Fiskerinæringen er en nasjonal næring der rammebetingelsene i størst mulig grad må være geografisk nøytral, både på sjø og land. Fiskarlaget mener at departementets forslag bryter klart med dette prinsippet, ved at forslaget gir klare fordeler til enkelte distrikt framfor andre.

Norges Fiskarlag finner det også svært problematisk at departementets forslag vil innebære økt beskatning og uttak av kysttorsk i andre halvår. Det vises i den forbindelse til at ICES fortsatt vurderer kysttorskbestanden nord for 62°N til å være svak, og økt fiskepress på bestanden vil kunne hindre gjenoppbyggingen av bestanden, og svekke muligheten til å videreføre dagens MSC-sertifisering av torsk nord for 62N som er fisket kystnært.

Under henvisning til foranstående går Norges Fiskarlag imot forslaget om å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for torsk nord for 62°N i årene 2018 og 2019. Norges Fiskarlag vil derfor anmode Nærings- og fiskeridepartementet om å trekke forslaget om en distriktskvoteordning.

En distriktskvote fører ikke til at det blir mer råstoff tilgjengelig, men fører kun til en omfordeling av råstoff mellom ulike aktører på sjø- og landsiden. Norges Fiskarlag kan heller ikke se at de foreslåtte distriktene lider av råstoffmangel. Trålfartøyer med leveringsplikt tilbyr hvert år store mengder råstoff til bedrifter i det aktuelle området, uten at det har vært kjøperinteresse de siste årene. Første halvår i år ble det ved 19 anledninger av ett selskap alene tilbudt godt over 2.000 tonn råstoff til de områdene departementet ønsker å tilgodese gjennom forslaget, hvorav omlag 400 tonn var ferskt råstoff, men uten at det var interesse for å kjøpe fangstene.»