Med en så eksklusiv salgsvare rett utenfor stuedøra som kongekrabben, bør ingen være overrasket over det svarte nettverket som nå rulles opp.

Det hadde vært mer overraskende om ingen hadde utnyttet mulighetene til de raske pengene kongekrabben utgjør. For det er mye penger i kongekrabben, svært mye.

Derfor er det mange som er villige til å ta risken – selv om dette er et direkte tyveri fra fellesressursene i Øst-Finnmark.

Hittil er tre av deltakerne i nettverket varetektsfengslet, mens mange andre er siktet for medvirkning. Men sannsynligvis er dette bare toppen av isfjellet. Trolig finnes det atskillig flere som har god grunn til å skjelve. Nettverket som ble avdekket under rassiaen forleden, er trolig bare ett av flere. For de aller fleste fiskerne kjenner til «noen» som ikke har rent mel i posen.

Vi får håpe de nå benytter anledningen å tipse politiet slik at den svarte omsetningen kan avdekkes i sin fulle bredde.

Etter at Økokrim kom på banen har vi tro på at det vil nøstes i mange løse tråder. For dem er det mange av, blant annet hvorfor det alltid er en stor mismatch mellom leveringstallene fra Norges Råfisklag og de faktiske omsetningstallene. Vi får håpe Økokrim også bruker ressurser her, slik at de kan gå så dypt inn i materien at vi får endelige svar på disse gåtene.

For vi er ikke tjent med at næringen har et rykte om snusk og fanteri hengende over seg. Tiden er nå overmoden for å få full klarhet i hvor ren krabbenæringen egentlig er.