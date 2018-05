Tor Inge ble kvalitetsfiskeren

Ballstadværingen Tor Inge Nilsen ble i dag utnevnt til årets kvalitetsfisker. – Dette har ikke vært noen enmannsjobb, sa Nilsen da han takket for prisen.

Foto: Norges Råfisklag

Erik Jenssen

– Det kan aldri bli nok fokus på kvalitet i fiskerinæringa, sier den unge skipperen som deltar på årsmøtet i Tromsø med den knall gule nybåten liggende fortøyd like i nærheten.

Bakgrunnen for utdelingen av prisen er Råfisklagets evige fokus på å levere den best mulige fisken.

– Vi vil trekke fram og gjøre stas på fiskere som gjør alt de kan for å levere produkter av best mulig kvalitet, og som samtidig er et forbilde for andre. Fiskere som Tor Inge Nilsen er avgjørende for å opprettholde det viktige kvalitetsfokuset i næringa, sier Charles A. Aas i Norges Råfisklag.

Årets kvalitetsfisker og mannskapet, fra venstre Victor Jacobsen, Kristoffer Kristoffersen, Joachim Olsen og Årets kvalitetsfisker Tor Inge Nilsen. Kim-Arne Hansen er også fast mannskap, men er sykemeldt på grunn av brudd i finger er derfor ikke med på bildet.

Prisvinner Tor Inge Nilsen er nøye med å dele æren med kollegene om bord.

– Denne prisen betyr mye. Jeg er både stolt og ydmyk, sier Nilsen – og understreker at dette ikke er en enmannsjobb.

– Jeg er nok litt streng med mannskapet når det kommer til kvalitet. Denne prisen går ikke kun til meg – den går til hele mannskapet, sier han.

«Ballstadværing» er rigget etter alle kunstens regler både for fisk og folk. Det er en aluminiumsbåt fra Skogsøy Båtbyggeri. Den splitter nye båten er lett å få øye på, og den er bygget spesielt for å ivareta kvaliteten på fisken.

– Kona ville ha båten gul. I utgangspunktet synes jeg at fargen var litt spesiell, men jeg angrer ikke nå, sier han.

Det var Statssekretær Veronika Isabel Pedersen som sto for utdelingen av prisen under Råfisklagets årsmøte.

– Det er veldig viktig med kvalitetsarbeid i fiskerinæringen. Gjennom fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden ligger det et stort potensial for større verdiskaping, sier Pedersen.

Jakten på den perfekte kvaliteten gir også klang hos fiskekjøperne. De beskriver vinneren som «tvers gjennom prisverdig» og «et foregangseksempel».

Også kjøperen hjemme på Ballstad stiller seg blant gratulantene.

– Han spiller på lag med oss, og har et driv som få andre. Han er opptatt av god dialog og ber om tilbakemelding på fisken. Dersom det har vært vanskelige forhold under fisket, gir han beskjed om dette når han leverer. Han er alltid åpen om tilstanden på fisken og har en væremåte som jeg setter stor pris på, sier fiskekjøper Helge Haug fra Nic Haug AS på Ballstad.

Slik fisker Tor Inge Nilsen:

Nybygget båt: 24,5 meter lang og 8 meter bred aluminiumsbåt bygget på Skogsøy Båtbyggeri. Båten er bygget for å ivareta kvaliteten på fisken.

Fisken pumpes levende ombord fra snurrevadnota i store rør inn i en tank på 10.000 liter med sirkulerende sjøvann.

Fisken holdes i live i tanken fram til den bedøves og bløgges. Etter bløgging blør fisken ut i sirkulerende vann og sløyes hvis kjøper ønsker dette.

Fisken oppbevares i tanker med kjølt sjøvann (RSW) og pumpes fra tanker ved levering.

Båten er også utstyrt for å fiske og levering av levende fisk til merd.

Dette er statuttene for prisen "Årets kvalitetsfisker":

Norges Råfisklag deler ut prisen Årets kvalitetsfisker til en utvalgt fisker som:

Utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger.

Har båt og fiskeri rigget og planlagt for kvalitetsleveranser.

Leverer god kvalitet uavhengig av konjunkturer i markedet.

Fremstår som et forbilde for andre.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fiske eller fangst i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier.

Det er 15. gangen Råfisklaget deler ut prisen. To ganger har den vært gitt til to personer sammen, så totalt sett har 17 fiskere mottatt prisen til nå.

Disse har tidligere fått prisen "Årets kvalitetsfisker":

1990: Einar Frismo, Årets kvalitetsfisker

1991: John Edvard Johnsen og Kjell Klausen, Årets kvalitetsfisker

1992: John Arnfinnes, Årets kvalitetsfisker

2007: Ronny Holst fra Nordvågen, Årets SKREI-fisker

2008: Karl Viktor Solhaug fra Svolvær, Årets SKREI-fisker

2009: Birger Krogh fra Tangstad, Årets SKREI-fisker

2010: Petter Gregersen fra Berlevåg, Årets SKREI-fisker

2011: Rino Mortensen fra Myre, Årets SKREI-fisker

2012: Jens-Einar Bjørkås Johnsen fra Båtsfjord, Årets SKREI-fisker

2013: Holger Nilsen og Bård Roar Johnsen fra Myre, Årets kvalitetsfisker

2014: André Reinholdtsen fra Myre, Årets kvalitetsfisker

2015: Paul O. Jensen fra Tromsø, Årets kvalitetsfisker

2016: Kai O Elvan fra Andenes, Årets kvalitetsfisker

2017: Finn Tore Frantzen fra Båtsfjord, Årets kvalitetsfisker

2018: Tor Inge Nilsen fra Ballstad, Årets kvalitetsfisker 2018