Torsk kan forebygge fedme

Forsøk på overvektige mus viser at proteiner fra torsk og melk kan hindre utvikling av fedme. Men vil du ned i vekt, må du spise mindre og da spiller det ingen rolle om du spiser kjøtt eller fisk.

− Det var energiinntaket, altså antall kalorier, som var avgjørende for vektnedgangen hos overvektige mus, sier forsker Lene Secher Myrmel til Havforskningsinstituttets nettsider.

Flere tidligere studier har vist at på en diett som inneholder like mye kalorier, gir kjøtt en høyere vektøkning enn proteiner fra sjømat eller melk, og at det er lettere å unngå vektøkning med proteiner fra sjømat enn kjøtt.

Nå har forskerne gitt samme type dietter til mus som allerede var overvektige.

– Vi ville slanke musene ved hjelp av høyproteindietter. Selv om vi tidligere har vist at dietter som er høy på proteiner fra sjømat og melk kan beskytte mot fedmeutvikling, hadde det ikke noen særlig effekt på vektnedgang hos musene når de fikk spise så mye de ville, forklarer Myrmel.

Musene som spiste torsk stabiliserte vekten

Forskerne gjorde forsøket i flere trinn. Først lot de tynne mus spise så mye de ville slik at de ble overvektige. Deretter fôret de musene med en høyproteindiett. Proteinene kom enten fra svin, fisk eller melk.

Musene fikk spise så mye de ville av diettene, og forskerne så at ingen av diettene var særlig slankende.

− De som spiste svin ble tykkere enn de andre musene. De som spiste melkeproteiner gikk litt ned i vekt, men det var ikke en betydelig vektnedgang. Musene som spiste torsk stabiliserte kroppsvekten sin, men ingen av musene ble særlig slanke, sier Myrmel.

Mindre kalorier ga vektnedgang

Videre gjorde forskerne samme forsøk med nye mus som også var overvektige. De fikk spise de samme diettene, men med 30 prosent mindre kalorier. Det vil si en slankediett.

Da gikk alle musene ned i vekt, uavhengig av om de spiste kjøtt, fisk eller melkeproteiner.

− Det mest effektive for de overvektige musene var energirestriksjon, altså å innta mindre kalorier enn man forbrenner, sier Myrmel.

− Det ser derfor ut som proteintypen kan være viktig for å beholde vekten, men mindre viktig dersom man skal gå ned i vekt.

Likhet med mennesker

Musene i studiene er av typen «black 6» som kan utvikle overvekt og fedme i likhet med mennesker. Disse musene er mye brukt for å studere overvekt, fedme og diabetes type 2.

– Vi har også sett i flere andre forsøk med mus at torsk har en bedre evne til å bevare eller øke muskelmassen, sammenlignet med andre proteinkilder, sier Myrmel.