Torsk og sei kan avverge diabetes

Inntak av mager fisk reduserer sannsynligheten for diabetes type 2, melder Havforskningsinstituttet. Bak tallene ligger en omfattende studie med over 60.000 deltakere.

I syv og et halvt år har Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, studert virkningen av å spise fet fisk, mager fisk og omega-3-tilskudd. Forskerne har sett på data fra over 60 000 deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Undersøkelsen startet tidlig; allerede mens de vordende mødrene gikk gravid, meldte de seg på undersøkelsen, og forskerne fulgt dem altså helt til barna var kommet i skolealder.

Ingen effekt av fet fisk

Ved oppstart av studien hadde ingen av deltakerne diabetes. Deretter ble de fulgt opp i syv og et halvt år, og da hadde 683 deltakere utviklet diabetes type 2.

Det interessante er at mødre som hadde inntatt mager fisk under svangerskapet, som torsk, sei og hyse, skilte seg ut:

– Vi så at et økende inntak av mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent for hele gruppen, sier seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Jannike Øyen.

Spesielt hos deltakere som var definert som overvektige var effekten tydelig:

– I gruppen med dem som var overvektige eller med fedme så vi en forholdsvis stor effekt av inntak av mager fisk. Sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 ble redusert med hele 39 prosent for de som hadde en BMI over 25, sier Øyen.

Det var kun mager fisk som ga denne effekten. Forskerne så ingen lignende effekter fra fet fisk eller fra omega-3-tilskudd.

Usunn livsstil

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom der kroppen har behov for større mengder insulin enn det den selv klarer å produsere. Det er fordi insulinet virker dårligere hos personer med diabetes type 2 enn hos friske personer. De viktigste årsakene til sykdommen er overvekt og usunn livsstil, men arv kan også spille en rolle.

Studien som nå er gjort er en epidemiologisk studie, det vil si at studien er gjort på befolkningsgrupper. I denne type studier kan forskerne derfor si noe om sannsynlighet og assosiasjoner, men de kan ikke si noe direkte om årsak og sammenhenger.

Bekrefter dyreforsøk

Funnene fra studien bekrefter også flere tidligere dyreforsøk som forskere ved Havforskningsinstituttet har utført. Resultater har vist at mager fisk hemmer utviklingen av både fedme og diabetes.

Les: Torsk kan forebygge fedme | Havforskningsinstituttet (hi.no)

– I forsøk med mus har vi sett at mager fisk er mer effektiv enn fet fisk for å forhindre utviklingen av fedme og diabetes. Det er helt klart positive ting i sjømaten som ikke er relatert til omega-3, sier forskningssjef Lise Madsen.

Du kan lese mer om saken på Havforskningsinstituttets hjemmeside.