Torsk opp, sei og krabbe ned

Minsteprisen på torsk går opp – mens sei og kongekrabbe går ned. Ny prisliste fra mandag, melder Råfisklaget.

Foto: Dag Erlandsen

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 9. april:

• Torsk går opp 25 øre til 21,50 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

• Sei går ned 10 øre til 9,10 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

• Kongekrabbe går ned 7 kroner til 152,00 kroner (for størrelse 3,2 kg).

Årsaken til oppgangen for torsk er en økning i eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk torsk. Når det gjelder sei, så er det en reduksjon i prisen som betales til fisker for fersk sei som er årsaken til nedgangen.

For kongekrabben er årsaken til nedgangen en reduksjon i eksportprisindeksen for fryst krabbe.

Prisene for torsk og sei gjelder frem til 22. april og kongekrabbe frem til 6. mai.

