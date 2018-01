Torsk på stedet hvil, seien litt ned

Dynamisk minstepris torsk Minsteprisen på torsk videreføres fra mandag 29. januar. Parametrene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen har vært uforandret siden forrige beregning. Prisene gjelder frem til 11. februar. 15.01-28.01 29.01-11.02 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,50 22,50 Torsk 2,5-6,0 kg 21,75 21,75 Torsk 1,0-2,5 kg 20,50 20,50 Torsk under 1,0 kg 17,75 17,75 Rund Torsk over 9,0 kg 14,70 14,70 Torsk 3,7-9,0 kg 14,20 14,20 Torsk 1,5-3,7 kg 13,37 13,37 Torsk under 1,5 kg 11,53 11,53 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,20 18,20 Levendetorsk minst 2 kg 20,20 20,20 Levendetorsk 1-2 kg 13,20 13,20 Levendetorsk under 1 kg 9,70 9,70 Les bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her Dynamisk minstepris sei Minsteprisen på sei ned 10 øre fra mandag 29. januar. Årsaken til nedgangen er en reduksjon i prisen som betales til fisker for fersk og fryst sei. Minsteprisene gjelder frem til 11. februar 15.01-28.01 29.01-11.02 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 10,00 9,90 Sei 1,2-2,3 kg 9,00 8,90 Sei under 1,2 kg 6,90 6,80 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,90 8,80 Sei 1,3-2,6 kg 8,00 7,90 Sei under 1,3 kg 6,10 6,00 Rund Sei over 3,1 kg 7,11 7,03 Sei 1,6-3,1 kg 6,37 6,29 Sei under 1,6 kg 4,61 4,54 Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017 Dynamisk minstepris kongekrabbe Minsteprisen på kongekrabbe går opp med 8 kroner. Det er en økning i parametene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen som er årsaken til oppgangen. Prisene gjelder fra og med mandag 8. januar til og med søndag 4. februar. Dynamiske minstepriser gjelder for de tre største størrelsene av lytefri hannkrabbe. Periode 11.12-07.01.18 Periode 08.01-04.02 Lytefri kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 149,00 157,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 144,00 152,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 99,00 107,00