Torsk uendret, hysa opp

Minsteprisen på torsk er uendret. Hyseprisene gjør til gjengjeld et jump til nesten 16 kroner kiloen.

Foto: Øystein Ingilæ

Samtidig innføres det dynamiske minstepriser på rogn av rognkjeks, som er satt til 47 kroner per liter.

For de viktigste fiskeslagene ser prisbildet slik ut fra og med kommende mandag:

- Hyse går opp 25 øre til 15,75 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

- Sei går opp 20 øre til 9,70 kr (for størrelse over 2,3 kg).

- Torsk uendret på 25,00 kr (for størrelse 2,5-6 kg).

Årsaken til oppgang i pris for sei og hyse er økning i prisen som betales til fisker.

Prisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 7. april.

Her er alle priser:

Dynamisk minstepris torsk

11.03-24.03 25.03-07.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 26,00 26,00 Torsk 2,5-6,0 kg 25,00 25,00 Torsk 1,0-2,5 kg 23,75 23,75 Torsk under 1,0 kg 21,00 21,00 Rund Torsk over 9,0 kg 17,03 17,03 Torsk 3,7-9,0 kg 16,37 16,37 Torsk 1,5-3,7 kg 15,53 15,53 Torsk under 1,5 kg 13,70 13,70 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,37 20,37 Levendetorsk minst 2 kg 22,37 22,37 Levendetorsk 1-2 kg 15,37 15,37 Levendetorsk under 1 kg 11,87 11,87

Dynamisk minstepris sei

11.03-24.03 25.03-07.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 9,50 9,70 Sei 1,2-2,3 kg 8,50 8,70 Sei under 1,2 kg 6,40 6,60 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,45 8,62 Sei 1,3-2,6 kg 7,56 7,73 Sei under 1,3 kg 5,69 5,87 Rund Sei over 3,1 kg 6,74 6,89 Sei 1,6-3,1 kg 6,00 6,14 Sei under 1,6 kg* 4,24 4,39

Dynamisk minstepris hyse

11.03-24.03 25.03-07.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, snørefanget 15,50 15,75 Hyse over 0,8 kg 11,75 12,00 Hyse under 0,8 kg 8,50 8,75 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, snørefanget 12,62 12,82 Hyse over 0,98 kg 9,56 9,77 Hyse under 0,98 kg 6,92 7,12 Rund Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,77 10,95 Hyse over 1,1 kg 8,09 8,27 Hyse 0,9-1,1 kg 5,77 5,95

Dynamisk minstepris kongekrabbe