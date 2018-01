Torskeavskjær kan bli super-mat

Proteinpulver av torskerygg med god smak og høyverdig proteinsammensetning kan bli ny super-mat. Den første testen er allerede unnagjort ved Myre Havbruk i samarbeid mellom Nofima.

- Dette produktet vil kunne ha potensiale til å inngå som proteintilsetning i sportsprodukter, tilsetningsstoff i supper og sauser og til petfood for å nevne noe, framholder FHF i en pressemelding.

Ragnhild Whitaker i Nofima har i et FHF finansiert prosjekt funnet gode metoder for å hydrolysere både torskehoder og -rygg. Essensen her er at det må gå fort fra slakt til man starter prosesseringen. Myre Havbruk vurderer nå muligheten for å få bygd inn en egen hydrolyselinje slik at restråstoffet går rett fra slaktelinja og inn i produksjon. Restråstoffgruppen tror at det er et stort marked for slike høyverdige produkter.

I prosjektet har man også sett på metoder for å hente ut mest mulig mineraler fra bein.

FHF har for øvrig flere pågående prosjekter som ser på utnyttelsen av marine restråstoffer.

- At sjømat og fisk er bra for helsen, er godt etablert. Fiskens fettinnhold og fettsyresammensetning er kjent å ha god ernærings- og helseeffekt, men sjømat er også en ypperlig proteinkilde. Fordøyeligheten til protein fra fisk er høy, og i kombinasjon med at det er en fullverdig proteinkilde, anses proteiner fra fisk å ha høy ernæringsmessig kvalitet, konkluderer instituttet.

FHF har en egen strategisk satsing på marint protein med to pågående prosjekter som ser på helse og ernæringsverdi av fiskepeptider til humant konsum og fôr.