Torskehoder kan bli kroppsbyggerpulver

Forsøkene med å utvinne høyverdig protein av torskehoder er så lovende at man tar prosjektet videre i storskala utprøving.

Marine proteiner hydrolysert fra torskehoder har stort potensiale til å bli ingrediens i menneskemat, viser resultater fra HEADS UP-prosjektet som kjøres med støtte fra Fiskeri- og HavbruksnæringensForskningsfond FHF. Prosjektet videreføres nå for å gjennomføre forsøk i storskala.

Marine proteiner hydrolysert fra torskehoder har et proteininnhold og en kvalitet som overgår tradisjonelt fiskemel og gjør dem godt egnet som matingrediens. Proteinene kan også ha en god framtid som helsekost og sportsernæring. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris. Dette kan protein fra torskehoder levere.

Tradisjonelt har torskehoder blitt hengt, tørket og eksportert til Nigeria/Asia. Uforutsigbarhet i markedet for tradisjonelle tørkede hoder gjør at næringen ser på alternative markeder til disse produktene. Hydrolyse er en lovende teknologi for produksjon av marine proteiner med høy kvalitet. FHF prosjektet “Restråstoff: Anvendelser av hoder til humant konsum (HEADS UP)”​ (FHF-901308) har identifisert gode produksjonsbetingelser for hydrolyse av torskehoder, der utbyttet er på rundt 10 %. Proteininnholdet er over 80 %. Produktet er vannløselig og uten en bitter ettersmak, og er aktuelt som ingrediens i ulike matvarer.

For å kvalitetssikre lønnsomheten og produktkvaliteten er det viktig å kjøre forsøk også i industriell skala. Det nye FHF prosjektet som vi starter opp nå «Kvalitetsprotein fra torskehoder – HEADS UP II» tar sikte på å gjennomføre flere forsøk i full skala, hovedsakelig i løpet av torskesesongen i 2018 og 2019. Hydrolysatene utsettes også for fullskala tørkeforsøk med spraytørke og ble derfor etablert tidligere i år. ​

Prosjektleder Jannicke Fugledal Remme i SINTEF Ocean sier de er godt i gang med prosjektet.

- Mye kan tyde på at den beste enzymkombinasjonen fra HEADS UP I fremdeles er den beste, da vi har testet noen nye enzymvarianter som ikke ga like gode resultater. Når torsk har gitt så gode resultater har det vært interessant for oss å teste andre arter også. Nå har vi gjennomført hydrolyse av uer og notsei, og begge gikk veldig fint i oppmaling og selve hydrolysen

- Til høsten vil vi kjøre forsøk i storskala ved Fjordlaks sin fabrikk Karlsøybruket på Vannøya. Når vi mottar proteiner produsert hos Fjordlaks så vil vi i SINTEF gjøre holdbarhetsanalyser. I tillegg jobber vi også med Mattilsynet for å finne en merkeordning for disse produktene, sier Remme.