Torsken fortsetter økningen

Februar-eksporten av torsk økte med 3 prosent i volum og 5 prosent i total verdi.

Foto: Erik Jenssen

Det ble eksportert 13 100 tonn fersk torsk, inkludert filet og skrei, til en verdi av 459 millioner kroner i februar. Det er en volumøkning på 378 tonn eller 3 prosent, og en verdiøkning på 21 millioner kroner eller 5 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Gjennomsnittprisen for fersk hel torsk økte med 3 prosent fra februar i fjor, og verdien økte med 25 millioner kroner eller 7 prosent. Eksporten av skrei utgjorde 1 800 tonn, som er en nedgang på 61 tonn eller 3 prosent sammenlignet med februar i fjor. Gjennomsnittsprisen var på samme nivå som i februar i fjor, som resulterte i et verdifall på 2 millioner kroner eller 3 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 2 424 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 98 millioner kroner.

I februar eksporterte Norge 7 500 tonn fryst torsk, inkludert filet, til en verdi av 268 millioner kroner. Det er en volumoppgang på 1 200 tonn eller 18 prosent, og en verdioppgang på 46 millioner kroner eller 21 prosent. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i februar.

- Mye godt vær på starten av året har ført til høyere fangster av torsk sammenlignet med samme periode i fjor. Det gjør at vi ser en økning i eksporten av fersk torsk. Samtidig har blant annet en styrking av euroen målt mot samme måned i fjor gitt lavere importpriser for sjømat fra Norge. Dette har favorisert EU-markedet i de første månedene av 2018, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd i en pressemelding.