Torsken hadde mest verdi

Omsetningen av fryst fisk fra norske båter var som nevnt på 85,1 mill kr i årets første uke.

2.850 tonn torsk til 56,6 mill kroner stod for det meste. Her var det leveranser fra 15-talls trålere med vel 2.000 tonn, mens 750 tonn var levert av åtte autolinebåter og 75 tonn fra to snurrevadbåter.

Det viser tall fra Norges Råfisklag som de har publisert på sine nettsider.

Videre var 1.060 tonn fryst hyse til verdi 18,7 mill kroner fordelt med 650 tonn fra 10 trålere og 410 tonn fra åtte autolinebåter.