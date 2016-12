Torsken nærmer seg kysten

Torsken kommer stadig nærmere kysten, melder Norges Råfisklag. Nå dreier det meste seg om Thor Iversen og Nordkappbanken/Bjørnøya.

Foto: Dag Erlandsen

Kvantumet av frossentorsk i uke 50 var på nær 4000 tonn, fordelt med 3220 tonn fra 19 trålere, 610 tonn fra 6 autolinebåter og 110 tonn fra 2 snurrevadbåter.

- Kvantum og verdi er litt ned sammenlignet med uka før, som til gjengjeld var årets toppuke når det gjelder omsetningen av fryst råstoff, heter det i ukesrapporten fra Råfisklaget, som fortsetter: - Fangstene var tatt over et spredt område, men torsken kommer stadig nærmere kysten i og med at det meste nå dreier seg om Thor Iversen og Nordkappbanken/Bjørnøya.

Samtidig ble landingene fra ferskfiskflåten sterkt redusert, etter at torskeprosenten i ferskfiskordninga gikk ned fra 60 til bare ti prosent. 1450 tonn fersk torsk kom på land i uke 50, av dette ble 860 tonn levert i Øst- og Vest-Finnmark, 380 tonn i Troms og 150 tonn i Lofoten.