Torskeprisen opp 50 øre

Torskeprisene går opp 50 øre fra og med i dag. Økningen betyr at torsken har hatt et prisløft på to kroner kiloen de siste ukene.

Minsteprisen for torsk går opp 50 øre fra mandag 16. januar. Snittprisen som betales til fisker for fersk torsk har gått opp med vel to kroner de siste ukene, og er hovedårsaken til økningen i den dynamiske minsteprisen. Prisene gjelder frem til 29. januar 2017.