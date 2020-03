Torskeprisene holdt - tross usikkerheten

Torskeprisene holdes rekordhøy. Etter prisrunden i går, holdes den på stede hvil. For tross urolige tider går fisket stort sett som normalt på grunn av høy råvareetterspørsel.

Spenningen var stor i forkant av siste prisrunde der de dynamiske minsteprisene for den kommende perioden skulle fastsettes. Særlig etter at minsteprisene for hysa ble suspendert dagen før.

Men torskeprisene holder. Etterspørselen er fortsatt så høy at man viderefører minsteprisen på kroner 27,75 for torsk mellom 2,5- og 6 kilo.

Også seiprisene gikk uforandret gjennom prisrunden.

Dermed er minsteprisene for torsk fortsatt slik slik:

Dynamisk minstepris torsk