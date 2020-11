Torskeprisene justeres ned

Minsteprisen for torsk ble justert ned med 25 øre under siste prisrunde, mens seiprisene forble urørt.

Det betyr at den vanligste sorteringen, 2,5- til 6 kilo, fra og med mandag 2.november har en minstepris på 24,75. Prisreduksjonen gjelder for alle størrelser og omfatter periode fram til 15 november.

Dynamisk minstepris torsk

19.10-01.11 02.11-15.11 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 27,00 26,75 Torsk 2,5-6,0 kg 25,00 24,75 Torsk 1,0-2,5 kg 23,75 23,50 Torsk under 1,0 kg 21,00 20,75 Rund Torsk over 9,0 kg 18,00 17,83 Torsk 3,7-9,0 kg 16,67 16,50 Torsk 1,5-3,7 kg 15,83 15,67 Torsk under 1,5 kg 14,00 13,83 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,67 20,50 Levendetorsk minst 2 kg 22,67 22,50 Levendetorsk 1-2 kg 15,67 15,50 Levendetorsk under 1 kg 12,17 12,00

Dynamisk minstepris sei

21.09-04.10 05.10-inntil videre** Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 9,80 9,80 Sei 1,2-2,3 kg 8,80 8,80 Sei under 1,2 kg** 7,15** 7,15** Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,71 8,71 Sei 1,3-2,6 kg7,97 7,82 7,82 Sei under 1,3 kg** 6,36** 6,36** Rund * Sei over 3,1 kg 6,96 6,96 Sei 1,6-3,1 kg 6,22 6,22 Sei under 1,6 kg** 5,00** 5,00**

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 og inntil videre.