Totalinvesterer kvart milliard i Båtsfjord

Tøllefsen har nå kjøpt også "Delfin" Fra Mikal Solhaug.

Av Inge Bjørn Hansen

I september 2016 kom meldingen om at Mikal Solhaug hadde solgt flaggskipet sitt «M. Solhaug» til Rolf-Bjørnar Tøllefsen på Senja for 135 millioner kroner. Nå kommer det en ny salgsmelding fra Solhaug. Også den 34 meter lange autolinebåten «Delfin» er havnet til Senja og Tøllefsen. Eksakt pris er ikke sagt, men Tøllefsen sier til Folkebladet at han nå har handlet for en kvart milliard i båter fra Båtsfjord. "Delfin"s kvoter fulgte med på lasset. Båten har ei torskekvote på 425 tonn.

Tøllefsen sier videre til Folkebladet at dette er svære investeringer, men at han får regnestykket til å gå i hop fordi det nå fanges mer hyse enn torsk på autolina. Hyse betales i dag med 42 kroner kiloen. "Delfin" har allerede tatt sine 900 tonn, og har 100 igjen.

«Delfin» er 34 meter lang og fisker på kvoter i kystgruppen, og har i dag et mannskap på 13.

Med forlengelsen som er gjort på M.Solhaug, nå Rolf Asbjørn, blir Tøllefsens investeringer på rundt 250 millioner de to båtene fra Båtsfjord.