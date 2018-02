Totalkvotene for hvitfisk klare

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Foto: Erik Jenssen

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016.

Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2017 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2017 og 2018. Dermed ser totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2018 slik ut:

Torsk: 349 932 tonn

Hyse: 110 186 tonn

Sei: 162 088 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2017, og 227 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2018. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 349 932 tonn torsk i 2018.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2017.

Ved årsskiftet gjenstod 14 874 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 3 918 tonn ikke kan overføres til 2018, mens 10 956 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 110 186 tonn hyse i 2018.

Heller ikke totalkvoten av sei ble fullt utnyttet i 2017, og det overføres dermed 5 138 tonn sei slik at totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør 162 088 tonn sei i 2018.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2018

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2018 Over-føringer på fartøynivå Over-føringer på gruppenivå Over-føringer på totalkvote-nivå Justerte kvoter 2018 Trål totalt 107 808 2 476 78 -1 090 109 272 Gruppekvote torsketrål 107 058 2 476 78 -1 090 108 522 Avsetning seitrål 750 750 Konvensjonelle fartøygrupper totalt 224 148 1 248 -727 -2 212 222 457 Lukket gruppe: 175 307 3 901 -1 719 177 489 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 44 491 4 843 -475 48 859 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 43 628 872 -457 44 043 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 41 941 -518 -472 40 951 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 28 047 -1 296 -315 26 436 Ferskfiskordning lukket gruppe 17 200 17 200 Konvensjonelle havfiskefartøy: 28 039 1 248 61 -283 29 065 Åpen gruppe: 20 802 -4 689 -210 15 903 Fartøy åpen gruppe 18 702 -4 689 -210 13 803 Ferskfiskordning åpen gruppe 2 100 2 100 Bonus levende lagring 4 000 4 000 Forskning og undervisning 703 703 Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000 7 000 Kystfiskekvoten 3 000 3 000 Innblanding av torsk i loddefisket 500 500 Distriktskvoteordning 3 000 3 000 Totalt 350 159 3 724 -649 -3 302 349 932

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2018

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2018 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justerte kvoter 2018 Trål totalt 36 895 -4 372 4 450 36 973 Torsketrål 36 145 -4 372 4 450 36 223 Seitrål 750 750 Konvensjonelle 61 712 3 617 7 261 72 590 Lukket gruppe: 46 061 4 330 5 373 55 764 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 13 150 1 542 1 515 16 207 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 12 509 1 439 1 396 15 344 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 13 141 1 557 1 586 16 284 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 7 261 -208 876 7 929 Konvensjonelle havfiskefartøy 10 835 -1 284 1 307 10 858 Åpen gruppe 4 816 571 581 5 968 Forskning og undervisning 323 323 Rekreasjons- og ungdomsfiske 300 300 Totalt 99 230 -755 11 711 110 186

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2017 Fartøygrupper Forskrifts-kvote 2018 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justert gruppekvote 2018 Trål 56 818 2 441 812 60 071 Torsketrålere 45 454 1 730 650 47 834 Seitrålere 10 864 711 162 11 737 Pelagiske trålere 500 500 Not 38 390 -1 012 548 37 926 Konvensjonelle 59 368 1 515 834 61 717 Lukket gruppe: 44 779 268 625 45 672 U 11 m hj.l. 12 789 1 094 177 14 060 11 - 14,99 m hj.l. 11 990 884 162 13 036 15 - 20,99 m hj.l. 11 335 -969 162 10 528 21 m og over 8 665 -741 124 8 048 Åpen gruppe 8 170 698 117 8 985 Konvensjonelle havfiskefartøy 6 419 549 92 7 060 Forskning og undervisning 124 124 Agn 250 250 Reakreasjon og ungdomsfiske 2 000 2 000 Totalt 156 950 2 944 2 194 162 088

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2018. For at fiskerinæring og forvaltning skal være i stand å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2017, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.

Nye kvoter på fartøynivå vil være oppdatert i Fartøyregisteret på Fiskeridirektoratets hjemmesider fra og med fredag 16. februar på følgende link:

