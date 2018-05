Tråler med batteripakke

Her ser du animasjonen av det som trolig blir verdens mest avanserte fiskebåt. I hekken sitter en solid batteripakke på 380 kilowatt.

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Batteriene vil gjøre oss i stand til å seile i én time uten å bruke motoren. Men det kommer vi aldri til å gjøre. Det er ikke det som er hensikten, sier Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Prestfjord AS.

Tar toppene

Hensikten er nemlig en helt annen; såkalt glatting av motorbelastninga. Når motoren har lav belastning, lades batteriene, når belastninga er høy, hentes energien tilbake igjen.

- Det betyr at motor og aggregat vil gå mer energieffektivt, med et lavere forbruk enn hva man ellers kan forvente, sier salgssjef Monrad Hide i Rolls-Royce Marine til Kyst og Fjord. – Det blir en betydelig besparelse, definitivt. Men før båten er kommet i drift, er besparelsen vanskelig å tallfeste.

Holmøy selv peker på to andre viktige fordeler med batteriene, som veier anslagsvis 2-3 tonn:

- Det ene er at vi kan gå ned på motorstørrelse. En båtmotor må dimensjoneres for de absolutte toppene, og der er vi nesten aldri. Nå tar batteriene denne ekstrabelastninga. Vi kan sette inn en motor som er akkurat passe stor.

- Det andre er at batteriene vil sørge for jevn strømtilførsel om bord og avverge strømsjokk og blackout på avansert datautstyr. Et moderne fiskefartøy har mange avanserte instrumenter, og sjokk på strømtilførselen kan slå ut viktige funksjoner, i verste fall så grundig at båten må til lands. Det vil neppe ramme denne tråleren, sier han.

Tråleren karakteriseres som «trolig verdens mest avanserte fiskebåt, spesielt med tanke på miljø og effektiv bruk av energi».

Verftet allerede i gang

Det er Gondan Shipyard i Nord-Spania som skal bygge tråleren, med levering i 2020. Verftet er allerede i gang med forberedelsene.

Fartøyet blir det fjerde i rekken som Prestfjord får levert med Rolls-Royce-design. Det første, tråleren Sunderøy, ble levert fra det samme verftet i 2004.

– Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling, og sørge for at flåten vår til enhver tid er så effektiv som mulig – både med tanke på miljø og fangst, sier Knut Roald Holmøy.

I over 20 år har rederiet vært en pådriver for ny teknologi for hele fiskerinæringen, målet er alltid optimal utnyttelse av energi. Designet av den nye tråleren bygger videre på rederiets og mannskapets erfaringer med tidligere innovative løsninger, melder Holmøy og Rolls Royce i en felles pressemelding.

77 meter lang

– Prestfjord har alltid ønsket å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi fra Rolls-Royce. Flere ganger har de vært den første bestilleren av det siste vi har utviklet, og vi har fått lov til å høste av deres erfaringer. Denne nye tråleren vil være først i bransjen med Rolls-Royce siste batteri-hybridsystem, i kombinasjon med nyeste innen vinsjer, propulsjon og teknologi for energiovervåkning, sier Monrad Hide i Rolls-Royce Marine.

Tråleren er ca. 77 meter lang og har innredning for 29 personer, og det er lagt mye arbeid i å få sikre arbeidsområder. Skroget er et nytt nytt design, med vekt på stabilitet og sikkerhet. Det blir isforsterket, tråleren skal kunne gå nord for Svalbard for å fiske reker. Innredningen – styrehus, messe, dagrom og lugarer er av høy standard. På det nye fartøyet vil alt av restråstoff bli tatt vare på.

- Vi er over gjennomsnittet opptatt av teknologi i Prestfjord, og gleder oss til å få nok en superbåt inn i flåten, sier Knut Roald Holmøy.

- Rolls-Royce skal blant annet levere skipsdesign, et batterisystem som regulerer for endringer i last og som er integrert i et hybrid fremdriftssystem. Sentralt i systemet er Hybrid Shaft Generator (HSG) som bidrar til reduserte utslipp. Det betyr at tråleren kan skifte mellom å operere diesel-elektrisk, diesel-mekanisk eller med en kombinasjon av begge. HSG-systemet vil operere i samspill med den nyeste Bergen B33:45 hovedmotor samt hjelpemotor, og Promas integrert ror- og propellsystem. Fartøyet får også permanent magnet (PM) trålvinsjer, dette er elektriske drevne vinsjer som gir svært dynamiske egenskaper for aktivt fiske, skriver de to selskapene i pressemeldinga.