Trålere bruker kart fra Mareano

17 trålere er i gang med å teste ut kartmateriale som ble samlet inn under Mareano-programmet.

Fartøyene er spredt over sju forskjellige rederier, og lederen for Mareanos utøvende gruppe, Fritjof Moy sier til Skipsrevyen at han er svært spent på tilbakemeldingen fra brukerne.

Kartene er installert i fartøyenes kartplottere, og viser terrenget og bunntypene i en detaljegrad som tidligere ikke var tilgjengelig.

- Sjøkartene vi har i dag har ikke så mange detaljer av havbunnen som de nye kartene som blir tilgjengeliggjort. De nye terreng- og sediment kartene kommer som et tillegg til vanlige sjøkart, og erstatter ikke sjøkartene. Dekningen på kartene blir utvidet etterhvert som kartleggingsarbeidet skrider fremover, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket til skipsrevyen.no.

Mareano-programmet har siden 2005 drevet avansert kartlegging av havbunnen på norsk sokkel. Hovedkunden til dataene herfra er ulike offentlige etater som forvalter havområdene. Men også oljenæringa har brukt innsamlet materiale i sitt arbeid.

Alle kartene er tilgjengelig for nedlasting på Olex.no.

- Dette gjelder det gjelder kartverket sine kart og NGU sine bunntypekart. I tillegg har du et firma som heter Sailorsmate som og har kartet på sine plottere. Furuno legger inn Kartverket sine kart, men det vil ta litt lenger tid før NGU sine kart kommer inn der, opplyser han til Skipsrevyen.