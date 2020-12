Tråleren «Kongsøy» i drift mot oljeinstallasjoner - reddet av kystvakten

Det melder VOL på sine nettsider.

Slept til Marstein fyr

Vaktsjef Birger Ingebrigtsen hos Kystvakten opplyser at KV «Sortland» slepte tråleren inn forbi Marstein fyr på Austevoll.

– Der overleverte de fartøyet til et sivilt slepefartøy, sier Ingebrigtsen til avisen.

Det var dårlig vær i området. og tråleren var i drift mot oljeinstallasjoner i området da kystvakten kom de til unnsetning.

Ingen skade på båt eller folk

Som et av fartøyene i Svalbardklassen er KV «Sortland» sammen med KV «Barentshav» og KV «Bergen» en del av den statlige slepebåtberedskapen, med en trekkraft på over 100 tonn.

Nils Taranger som er medeier i Kongsøy AS på Austevoll sier til Bergens Tidende at det var ingen skade på båt eller mannskap etter hendelsen, og at slepet forløp udramatisk. Han retter ros til kystvakten, og uttaler at man er heldige som har et apparat som Kystvakten som kan hjelpe fiskebåter i nød.