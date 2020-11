Tråleren "Nordtind" ble rikskjendis etter denne julemanøveren

Lørdag kveld bestemte skipper Frank Bye og mannskapet hans på tråleren "Nordtind" av Myre seg for å sende en julehilsen til spesielt interesserte. Nå går julehilsenen viralt.

Det var nettavisen Vesterålen Online som først meldte om tildragelsen, som ble udødeliggjort på AIS-trackeren Marinetraffic på nett.

Ville lage en julegest

Det sies at Den kinesiske mur kan ses fra verdensrommet. Det kan også GPS-sporet til tråleren "Nordtind" av Myre. Med store bokstaver og snedige båtmanøvere skrev skipper Bye "God Jul" med fartøyet sitt i Hadselfjorden rett sør for Melbu.

– Vi hadde litt tid til overs fordi vi ligger her på fjorden og vasker båt. Også tenkte vi at vi skulle lage en liten gest. Det er artig at folk så det, sier han lattermildt til VOL.

"Nordtind" har nettopp kommet tilbake fra en treukers tur på seifiske, og mannskapet var i hektisk aktivitet med å vaske og klargjøre til en velfortjent juleferie når tildragelsen fant sted.

Ble raskt oppdaget

Da han kom på idéen med å lage en hilsen, var han litt spent på om det var noen som kom til å se den. Hilsningen på fjorden er skrevet med bruk av AIS-en.

– – Jo, jeg var akkurat ferdig med å skrive jul da de første meldingene begynte å tikke inn. Jeg kom kjørende ut fjorden, slik at jeg tok det att frem, og begynte på det bakerste ordet. Akkurat da jeg hadde skrevet jul, startet meldingene å komme, så folk følger med. Det er artig det, sier han til VOL.