Trålfisken dominerer

Trålfisken dominerer omsetningen, Men også hyseflåten som drifter utenfor Øst-Finnmark er med på å holde oppe omsetningstallene i råfisklagets distrikt.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 28 utgjorde 129,5 mill kroner (foreløpig tall). Av det var 4,6 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, i hovedsak 300 tonn fryst torsk og 200 tonn fryst hyse til verdi henholdsvis 3,1 og 1,4 mill kroner fra én russisk tråler. Omsetningen for norske båter kom dermed opp i 124,9 mill kroner, der sammensetningen på fersk/fryst og sjøltilvirka tørrfisk.

Litt ned

Omsetningen var ned fra uka før, som nådde 166,2 mill kroner, og også litt ned om vi sammenligner med uke 28 i fjor som endte på 137,0 mill kroner.

Det meste av omsetningen kom etter leveranser av fryst fisk, totalt 82,5 mill kroner. Torsken stod alene for 3.250 tonn til verdi 62,5 mill kroner. Dette kvantumet var satt sammen av 2.790 tonn fra 15 trålere og 420 tonn fra 2 autolinebåter, og i tillegg var det mindre kvanta fryst torsk fra en garnbåt og 4 snurrevadbåter. Videre utgjorde omsetningen av fryst hyse 650 tonn til verdi 8,4 mill kroner, her var det 580 tonn fra 10 trålere og 70 tonn fra 3 snurrevadbåter. Omsetningen av fryst sei kom i hovedsak fra 3 trålere, som stod for 620 tonn og 6,2 mill kroner. Økt kvantum fryst torsk sammenlignet med uka før, men redusert hysekvantum. Trålerne har flyttet sitt fiske lenger nord i Barentshavet, og 1.400 tonn av torskekvantumet fra trålerne var tatt i fangstfelt merka Sentralbanken/Hopendjupet på landings-/sluttseddel.

En liten slump levendefisk

Av omsetningen av fersk torsk på 940 tonn/13,8 mill kroner var bare 80 tonn denne gang levendetorsk fra 5 snurrevadbåter. Redskapsfordelingen av totalkvantumet fersk torsk var 760 tonn tatt på snurrevad, 150 tonn på line/autoline og 30 tonn på juksa. 8 snurrevadleveranser fra Bjørnøya, totalt 380 tonn snurrevadtorsk derfra. De samme båtene hadde i tillegg 200 tonn hyse tatt ved Bjørnøya. Av et kvantum fersk hyse på totalt 930 tonn var 490 tonn tatt på snurrevad og 440 tonn på line/autoline. Snurrevadfisket etter hyse utenfor Lofoten kom i gang sist uke, og stod for 270 tonn av de 490 tonnene hyse tatt på snurrevad i uke 28. Her var det leveranser fra 5 båter med kvantum 10 tonn+, til 5 kjøpere. Her ventes økende deltakelse inneværende uke.

Mye av torsk-/hysekvantumet levert fersk ble landet i Øst-Finnmark med 420 tonn torsk og 450 tonn hyse, hvilket var reduksjon fra uka før når det gjelder torsken og øking for hysa. Av hysekvantumet levert Øst- Finnmark var 410 tonn tatt på line/autoline. Fløytlinefisket som fikk en god start i juni, har vært variabelt etter det, men fikk et løft i uke 28.

To tredeler av seikvoten tatt

Av seikvantumet levert fersk, 900 tonn til verdi 4,4 mill kroner, var 640 tonn tatt på not, 150 tonn på snurrevad og 80 tonn på et spredt juksafiske. Notkvantumet var levert av 2 båter til 2 kjøpere i Vest-Finnmark, og 2 båter til 2 kjøpere i Troms. I og med at en av båtene har levert i begge områdene, var det bare leveranser fra 3 båter. En av dem gjorde seg også ferdig med kvota, og det at stadig flere har fiska seinotkvota er hovedårsaken til den reduserte aktiviteten i dette fisket, i tillegg til at et par av kjøperne har tatt ferie. 280 tonn notsei omsatt til kjøpere i Vest-Finnmark og 360 tonn i Troms i uke 28. Hele kvantumet var levert rund, alt registrert under 1,6 kg til snittpris kr 4,09 pr kg, som er minstepris gjeldende i sommer fram t.o.m. 27. august. Råfisklagets omsetning av notfanget sei er hittil i år 19.100 tonn til verdi 79,9 mill kroner, mot 17.600 tonn og 107,8 mill kroner til samme tid i fjor. Små endringer i kvantum, også geografisk nord/sør, men redusert verdi. 34 båter med leveranser av notfanget sei så langt i år, litt ned fra i fjor, og av dem har et 20-talls tatt kvota. Siste kvoteoversikt fra Fiskeridirektoratet viser at 21.800 tonn av seinotkvota på 31.800 tonn nord for 62°N var tatt pr uke 27.

Mer kongekrabbe

Fangsten av kongekrabbe tok seg opp til og med uke 27, men dabbet noe av i uke 28. Kvantumet på 27,7 tonn i uke 28 var ned 9 tonn fra uka før og fordelt med 22,9 tonn tatt i det regulerte fisket (58 båter) og nær 5 tonn i det uregulerte (14 båter). Også i fangsten av taskekrabbe har fisket kommet skikkelig i gang, med hele 187 tonn levert i uke 28. Her var det meste, nær 140 tonn, levert i Sør-Trøndelag til 3 kjøpere på 6 mottak. 88 båter med leveranser, herav halvparten med mer enn 1.000 kg i ukekvantum.

I kystrekefisket er aktiviteten lav. Av 24 tonn omsatt i uke 28 til verdi 2,0 mill kroner var 16 tonn tatt på Varanger av 7 båter. Et titalls båter med leveranser av 9 tonn i Troms summerer opp det meste i kystrekefisket i uke 28.