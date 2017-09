Trålpliktene på nytt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ta trålerpliktene på en ny runde i Stortinget. Men da skal de settes i en større sammenheng.

Foto: Dag Erlandsen

– Det er enighet om at pliktene er gått ut på dato. De er et hinder for fleksibilitet og legitimitet, hevder han overfor Bladet Vesterålen.

På forsommeren trakk Sandberg sitt forslag om å oppheve trålerpliktene. Nå viser han til at KrF da ønsket å se saka i sammenheng med den store gjennomgangen av hele fiskerinæringas kvotesystem, Eidesenutvalgets utredning, som skal behandles politisk i neste stortingsperiode.

– Det er enighet om at pliktene er gått ut på dato. De er et hinder for fleksibilitet og legitimitet, hevder han overfor Bladet Vesterålen.

– Det er forunderlig at Sps Geir Pollestad kritiserer meg for å ha lagt fram pliktmeldinga når det var Stortinget selv som ba om det i 2016, sier han til avisen.