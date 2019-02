Trålpose-forsøk ga ikke bedring

Forskerne ville lage en trålpose som ga mindre skader på fisken, men resultatet ble det motsatte.

Foto: Sintef Ocean

Sintef Ocean hadde ansvaret for å lede prosjektet som har pågått siden 2016. Utgangspunktet var erkjennelsen om at kvaliteten på fisken levert av fartøy er direkte avhengig av kvaliteten på fangsten ved ombordtaking.

Det ble testet ulike utforminger av trålposene med tanke på å redusere skader på fisk som følge av store hal. Seks forskjellige trålposer ble testet, og den mest lovende varianten ble satt ut i fullskala forsøk, skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering på sine nettsider.

I fullskala-forsøkene fant forskerne at kvaliteten på fangsten ble dårligere heller enn bedre med den nye posen i forhold til en tradisjonell trålpose. Dette må tilskrives at de ikke lyktes med å oppnå den ønskede geometrien og strømnings-forholdene i fullskala, og ikke konseptet som sådan. Selv om man skulle oppnå den ønskede geometrien, er det fremdeles uklart om det faktisk vil innebære bedre velferd og kvalitet, eller om det f.eks. kan medføre mer aktivitet, "utfall" og fluktforsøk fra fisken som igjen kan påvirke kvalitet og velferd negativt. Det er uansett en vesentlig erfaring at konseptet er avhengig av en definert og kontrollerbar geometri, og at velferd og kvalitet kan forverres dersom dette ikke oppnås, skriver FHF på sine sider.